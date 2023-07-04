10 полезных советов для выращивания баклажанов в горшке или контейнере

3:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание баклажанов в горшке или контейнере - это прекрасный способ получить свежие овощи даже при отсутствии садового участка. Баклажаны являются вкусным и питательным овощем, богатым антиоксидантами и витаминами.

Фото: bonnieplants. com/cdn/shop/articles/BONNIE-PLANTS_eggplant_iStock-481038990-1800px1_66df56d0-dc3e-4b24-b3a5-196c2d6837b1.jpg?v=1642541803

Очистка контейнера. Перед тем как начать выращивать баклажаны, важно очистить контейнер, чтобы убрать все возможные остатки почвы или мусора. Это поможет предотвратить возникновение болезней или вредителей и создаст более здоровую среду для роста растений.

Выбор правильного горшка или контейнера. Выбор правильного горшка или контейнера является ключевым аспектом успешного выращивания баклажанов. Горшок или контейнер должен иметь достаточный объем для корней растения и обеспечивать хорошую дренажную систему. Рекомендуется выбирать горшки или контейнеры с дырками внизу для стока излишней влаги.

Подходящая почва. Баклажаны предпочитают плодородную и хорошо дренированную почву. Используйте смесь почвы, состоящую из песка, перегнойного компоста и садовой земли в равных пропорциях. Это обеспечит растениям необходимые питательные вещества и хороший сток излишней влаги.

Правильное размещение контейнера. Баклажаны нуждаются в хорошем освещении для роста и развития. Разместите контейнер на солнечном месте, где растения получат достаточное количество прямого солнечного света. Идеальное место - это балкон, терраса или двор, где растения смогут получить минимум 6-8 часов солнечного света в день.

Регулярный полив. Баклажаны нуждаются в регулярном поливе для поддержания уровня влажности почвы. Проверяйте влажность почвы пальцем и поливайте растения, когда верхний слой почвы начинает высыхать. Однако избегайте переувлажнения, так как это может привести к гниению корней.

Удобрение растений. Регулярное удобрение поможет баклажанам получить достаточное количество питательных веществ для роста и развития. Используйте удобрение, богатое азотом, в начальной стадии роста, а затем переключитесь на удобрение с более высоким содержанием фосфора и калия для поощрения плодоношения.

Поддержка растений. Баклажаны могут быть тяжёлыми растениями, особенно когда на них начинают появляться плоды. Чтобы предотвратить повреждение стеблей и веток, используйте опору или каркас для поддержки растений. Это позволит баклажанам расти вертикально и обеспечит им необходимую поддержку.

Борьба с вредителями и болезнями. Баклажаны могут стать целью различных вредителей, таких как тля и гусеницы, а также страдать от различных болезней. Проводите регулярные осмотры растений и применяйте натуральные или химические средства защиты при необходимости. Контролируйте влажность и предотвращайте переувлажнение, чтобы снизить риск развития грибковых заболеваний.

Сбор и хранение урожая. Когда баклажаны достигают зрелости, они готовы к сбору. Срезайте плоды острым ножом или ножницами, оставляя небольшую долю стебля. Храните баклажаны в прохладном и сухом месте при температуре около 10 градусов Цельсия. Они будут храниться в течение нескольких недель.