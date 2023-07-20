12 полезных советов по компостированию

5:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы занимаетесь садоводством, то, безусловно, знаете, насколько важно обеспечить плодородие почвы для успешного выращивания растений. Один из самых эффективных способов достичь этого — это использование компоста. Компост — это органическое удобрение, получаемое путем разложения органических отходов. Он богат питательными веществами и улучшает структуру почвы, способствуя здоровому росту растений.

Фото: pixabay .com

1. Выберите правильное место для компостной кучи

Для успешного компостирования важно выбрать подходящее место для компостной кучи. Оно должно быть достаточно тенистым, чтобы предотвратить пересыхание компоста. Также учтите, что куча должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить хорошую терморегуляцию и ускорить процесс разложения.

2. Используйте разнообразные органические материалы

Чтобы создать питательный компост, используйте разнообразные органические материалы. Включите в кучу остатки овощей, фруктов, кофейной гущи, скошенную траву, опавшие листья и другие подобные отходы. Разнообразие материалов обеспечит более полное питание для микроорганизмов, ответственных за разложение.

3. Поддерживайте правильное соотношение углерода и азота

Один из ключевых аспектов компостирования — это соотношение углерода и азота в компостной куче. Хорошее соотношение (отношение около 25:1) помогает создать оптимальные условия для разложения материалов. Добавляйте углеродные материалы, такие как сухие листья, древесные опилки и бумажные отходы, а также азотные материалы, такие как трава, остатки пищи и навоз, чтобы достичь правильного баланса.

4. Правильно увлажняйте компостную кучу

Увлажнение — еще один важный аспект компостирования. Компостная куча должна быть достаточно влажной, но не перенасыщенной водой. Поддерживайте уровень влажности примерно 50-60% и регулярно проверяйте ее. При необходимости увлажняйте кучу или притушите ее, чтобы избежать пересыхания или переувлажнения.

5. Периодически переворачивайте компостную кучу

Чтобы ускорить процесс компостирования и обеспечить равномерное разложение материалов, периодически переворачивайте компостную кучу. Это поможет повысить доступность кислорода и ускорит деятельность микроорганизмов, отвечающих за разложение.

6. Избегайте компостирования некоторых материалов

Не все материалы подходят для компостирования. Избегайте добавления животных отходов, таких как мясо и молочные продукты, а также больших веток или сорняков с семенами. Они могут привести к неприятному запаху, привлечению вредителей или даже размножению сорняков в вашем саду.

7. Будьте терпеливы

Процесс компостирования — это не мгновенное дело. Это занимает время, обычно от нескольких месяцев до года. Будьте терпеливы и регулярно следите за состоянием компоста. Когда он станет темным, крошечным и иметь землистую структуру, это будет говорить о готовности компоста.

8. Используйте компост как удобрение

Когда ваш компост готов, используйте его в качестве удобрения для вашего сада. Равномерно распределите компост по почве и аккуратно вмешайте его. Компост будет обеспечивать почву необходимыми питательными веществами и способствовать здоровому росту растений.

9. Учите других о компостировании

Компостирование — это простой и экологически дружественный способ обращения с органическими отходами. Поделитесь своими знаниями о компостировании с соседями, друзьями и семьей. Вместе мы можем создать более устойчивое окружающее нас пространство.

10. Используйте специальные контейнеры для компоста

Для удобства и эстетического вида вы можете использовать специальные контейнеры для компостирования. Они помогут вам удерживать компост в одном месте, предотвращая его распространение и обеспечивая легкий доступ для переворачивания и сбора готового компоста.

11. Используйте компост в течение всего сезона

Компост можно использовать в течение всего сезона садоводства. Постепенно добавляйте компост в почву перед посадкой растений или как прикормку во время их роста. Это поможет поддерживать плодородие почвы и обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

12. Воспользуйтесь преимуществами компоста в своем саду

Применение компоста в саду имеет множество преимуществ. Он улучшает структуру почвы, способствует удержанию влаги, снижает риск эрозии почвы и повышает ее фертильность. Компост также помогает сократить использование химических удобрений и способствует сохранению окружающей среды.