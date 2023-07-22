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Редакция Правда.Ру

6 ошибок, которых следует избегать при выращивании суккулентов

3:45
Садоводство

Суккуленты — это растения, которые способны запасать воду в своих листьях, стеблях или корнях, чтобы выжить в сухих условиях. Они являются популярным выбором для любителей садоводства, так как их уникальная природа и красивый внешний вид делают их привлекательными для выращивания в домашних условиях. Однако, как и с любым другим видом растений, при выращивании суккулентов можно совершить ошибки, которые могут привести к проблемам.

6 ошибок, которых следует избегать при выращивании суккулентов
Фото: cdn.britannica. com/11/202411-050-BF7B0DF0/Ornamental-Echeveria-succulents-in-cultivation.jpg

Ошибка 1: Чрезмерный полив. Суккуленты хорошо приспособлены к сухим условиям и не нуждаются в частом поливе. Однако, многие садоводы совершают ошибку, переусердствуя с поливом своих суккулентов. Чрезмерный полив может привести к гниению корней и гибели растения. Чтобы избежать этой ошибки, регулируйте частоту полива в зависимости от условий окружающей среды и типа суккулента. Убедитесь, что почва полностью высохла между поливами и используйте дренажные горшки, чтобы избежать задержки влаги.

Ошибка 2: Недостаток освещения. Суккуленты требуют яркого освещения для нормального роста и развития. Недостаток освещения может привести к вытягиванию стеблей и потере насыщенности цвета у листьев. Разместите свои суккуленты на солнечных местах, где они получат достаточно света в течение дня. Если у вас нет возможности обеспечить суккулентам естественное освещение, вы можете использовать искусственное освещение, такое как фитолампы, чтобы удовлетворить их потребности.

Ошибка 3: Использование неподходящей почвы. Суккуленты требуют хорошо дренированной почвы, чтобы избежать задержки влаги и гниения корней. Использование обычной садовой земли или почвы для комнатных растений может привести к проблемам с ростом и здоровьем суккулентов. Рекомендуется использовать специальные смеси почвы для суккулентов, которые содержат песок или перлит для обеспечения хорошей дренажной способности.

Ошибка 4: Неправильное размножение. Суккуленты могут быть размножены различными способами, такими как черенкование, деление розеток или семенами. Однако неправильное размножение может привести к неудачным результатам. Например, разделение розеток слишком маленького размера может привести к их гибели, а размножение семенами требует особого внимания к условиям выращивания. Перед тем как размножать свои суккуленты, ознакомьтесь с различными методами размножения и выберите наиболее подходящий для вашего вида растения.

Ошибка 5: Неправильный выбор горшка. Выбор правильного горшка имеет большое значение для здоровья суккулентов. Горшок должен быть достаточно просторным, чтобы разместить корни растения и обеспечить хорошую вентиляцию. Избегайте использования горшков без дренажных отверстий, так как это может привести к задержке влаги и гниению корней. Выбирайте горшки из материалов, которые позволяют почве дышать, например, глина или терракота.

Ошибка 6: Неправильное удобрение. Суккуленты не нуждаются в частом удобрении, и неправильное применение удобрений может нанести вред растениям. Используйте специальные удобрения для суккулентов, которые содержат необходимые микроэлементы и применяйте их в соответствии с рекомендациями производителя. Перед применением удобрений убедитесь, что почва в горшке влажная, и избегайте применения удобрений на сухую почву.

Азы ухода за суккулентами - самые важные моменты для новичков
Автор Редакция Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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