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Петр Дерябин

9 очень неприхотливых и живучих растений для дома

3:23
Садоводство

У вас есть занятая жизнь, и вы можете ощущать недостаток времени для ухода за растениями. Но не беспокойтесь! Существуют некоторые виды растений, которые прекрасно справляются с небольшим вниманием и могут процветать в вашем доме без особых усилий.

9 очень неприхотливых и живучих растений для дома
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Очищение воздуха и украшение дома

1. Драцена. Хотите иметь растение, которое не только прекрасно выглядит, но и способно очищать воздух? Драцена идеально подходит для этой цели. Она обладает яркими зелеными листьями и не требует особого ухода. Драцена прекрасно очищает воздух от токсинов, таких как формальдегид и ксилол, и является отличным выбором для вашего дома.

2. Суккуленты. Суккуленты — это растения, которые хранят воду в своих толстых листьях или стеблях. Они известны своей способностью выживать в условиях низкой влажности и не требуют частого полива. Некоторые из популярных видов суккулентов включают алоэ вера, сансевиерию и эхеверию. Они добавят свежести и яркости в ваш дом, не требуя много ухода.

Растения для тени

3. Замшелка. Замшелка — это растение, которое прекрасно растет в тени. Она имеет красивые зеленые листья и может процветать даже при минимальном освещении. Замшелка отлично подходит для помещений, где нет прямого солнечного света, например, для офисных помещений или спален.

4. Спатифиллум. Спатифиллум, или "женская счастливая пальма", также является отличным выбором для теневых условий. Это растение с крупными темно-зелеными листьями и белыми соцветиями. Спатифиллум не только украсит вашу комнату, но и поможет улучшить качество воздуха.

Устойчивые к недостатку влаги

5. Кактусы. Кактусы известны своей способностью выживать в условиях сухого климата и низкой влажности. Они не требуют частого полива и могут процветать даже при минимальном уходе. Вам нужно лишь обеспечить им достаточно света, и они будут прекрасно себя чувствовать.

6. Паукообразные растения. Паукообразные растения, или "хлорофитумы", также известны своей способностью выживать при недостатке влаги. Они имеют длинные зеленые листья с полосками белого цвета и прекрасно очищают воздух. Паукообразные растения являются отличным выбором для тех, кто не имеет возможности регулярно поливать растения.

Растения с выносливостью к условиям

7. Калатея. Калатея — растение с яркими окрашенными листьями. Она может процветать как на ярком солнце, так и в полутени. Калатея имеет низкий уровень поддержки и не требует частого полива. Она будет радовать вас своей красотой, даже если вы забудете о ней на некоторое время.

8. Диффенбахия. Диффенбахия — растение с большими зелёными листьями, украшенными белыми пятнами или полосами. Она прекрасно растет при слабом освещении и не требует особого ухода. Диффенбахия прекрасно смотрится в любом интерьере и не потребует много вашего времени и внимания.

Комнатные растения: ТОП-10 неубиваемых цветов для дома
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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