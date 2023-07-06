Эти 6 видов почвы дадут вам использовать сад наилучшим образом

3:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовый грунт является основой успешного садоводства. Он обеспечивает растения необходимыми питательными веществами, поддерживает воду и воздух вокруг корней, способствует здоровому росту и развитию растений. Однако не все почвы равны. Различные типы почвы имеют различные свойства и характеристики, которые могут влиять на рост и урожайность ваших растений.

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1. Песчаная почва. Песчаная почва имеет крупную текстуру и хорошую дренажную способность. Она быстро пропускает воду и воздух, что делает её идеальной для растений, которым требуется хорошая вентиляция корней. Однако песчаная почва имеет низкую водоудерживающую способность и не удерживает питательные вещества так хорошо, как другие типы почвы. Для улучшения плодородия песчаной почвы можно добавить компост или перегной.

2. Супесчаная почва. Супесчаная почва содержит равное количество песка, глины и супеси. Поэтому у неё средняя текстура и есть баланс между дренажём и водоудержанием. Супесчаная почва плодороднее, чем песчаная почва, и обладает хорошими свойствами удержания питательных веществ. Она обычно хорошо подходит для большинства садовых растений.

3. Глинистая почва. Этот вид почвы имеет мелкую текстуру и хорошую водоудерживающую способность. Она плодородна и богата питательными веществами, но может быть плотной и тяжелой, что затрудняет движение воды и воздуха. Глинистая почва также может быстро пересыхать и образовывать корки на поверхности. Чтобы улучшить глинистую почву, можно добавить органические материалы, такие как компост или торф.

4. Песчанисто-глинистая почва. Песчанисто-глинистая почва содержит различное соотношение песка и глины. Это придаёт ей среднюю текстуру и смешанные свойства песчаной и глинистой почвы. Песчанисто-глинистая почва имеет умеренную водопроницаемость и способность удерживать питательные вещества. Она обычно считается плодородной и хорошей для садоводства.

5. Торфяная почва. Торфяная почва образуется из разложившихся растительных материалов в болотистых или влажных условиях. Она имеет кислую среду и хорошую водоудерживающую способность. Торфяная почва обычно богата органическими веществами, но она может быть низкой по питательности. Добавление минеральных удобрений может помочь обогатить торфяную почву.

6. Садовый компост. Садовый компост является результатом разложения органических отходов сада и кухни. Он является богатым и питательным веществом, которое можно добавить в любой тип почвы для улучшения её структуры и плодородия. Компост улучшает водоудерживающую способность почвы, способствует развитию полезных микроорганизмов и обеспечивает растения необходимыми питательными веществами.