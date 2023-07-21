12 самых экономичных растений для выращивания

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

1. Помидоры. Помидоры являются одним из самых популярных овощей, которые можно вырастить в своем огороде. Они обладают высокой пищевой ценностью и широким спектром использования в приготовлении пищи. Помидоры могут быть выращены как в открытом грунте, так и в горшках или контейнерах.

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2. Огурцы. Огурцы — еще один экономичный овощ, который можно легко вырастить дома. Они содержат большое количество воды и являются отличным источником витаминов и минералов. Огурцы также могут быть выращены в саду или в горшках на балконе.

3. Морковь. Морковь — это недорогой овощ, который обладает высокой пищевой ценностью. Она богата бета-каротином, который является важным антиоксидантом. Морковь может быть выращена в грунте с хорошим дренажем.

4. Бобы. Бобы — это очень питательный и экономичный овощ. Они богаты белком, витаминами и минералами. Бобы могут быть выращены как в виде кустовых, так и в виде лиан.

5. Шпинат. Шпинат — это зелень с высоким содержанием железа и других полезных питательных веществ. Он отлично подходит для выращивания в огороде и является одним из самых экономичных овощей.

6. Редис. Редис — это быстрорастущий овощ, который может быть выращен даже в ограниченном пространстве. Он имеет острую и сочную текстуру, что делает его идеальным для салатов и закусок.

7. Лук. Лук — это неотъемлемый ингредиент во многих блюдах. Он можно легко вырастить из луковицы, и это значительно сэкономит ваши расходы на продукты.

8. Картофель. Картофель является одним из основных и самых популярных овощей. Он богат крахмалом и углеводами, что делает его идеальным источником энергии. Картофель может быть выращен как в открытом грунте, так и в контейнерах.

9. Капуста. Капуста — это еще один экономичный овощ, который можно вырастить в своем огороде. Она богата витаминами C и K, а также клетчаткой. Капуста хорошо сохраняется и может быть использована в различных блюдах.

10. Кабачки. Кабачки — это популярный овощ с нежной текстурой и нежным вкусом. Они богаты питательными веществами и могут быть выращены даже в ограниченном пространстве.

11. Салат. Салат — это легкий и освежающий овощ, который можно вырастить почти в любое время года. Он богат витаминами и минералами и является отличным дополнением к любому блюду.

12. Брокколи. Брокколи — это питательный и вкусный овощ, который богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Он может быть выращен как в открытом грунте, так и в горшках.