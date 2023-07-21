Как добавить больше питательных веществ в почву для выращивания фруктов и овощей

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание питательных фруктов и овощей начинается с качественной почвы. Питательные вещества в почве играют ключевую роль в развитии растений, обеспечивая им все необходимое для здорового роста и развития.

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Органические удобрения

Перепревший навоз и компост. Органические удобрения, такие как перепревший навоз и компост, являются отличным способом улучшить питательность почвы. Перепревший навоз содержит множество полезных микроорганизмов и питательных веществ, которые способствуют здоровому росту растений. Компост можно получить из остатков пищи, растительных отходов и других органических материалов, которые разлагаются и обогащают почву.

Зеленое удобрение. Зеленое удобрение — это процесс выращивания определенных видов растений, которые затем скашиваются и вносятся в почву в качестве удобрения. Это может быть любое растение с высоким содержанием питательных веществ, например, клевер, горчица или луговая трава. Зеленое удобрение помогает улучшить структуру почвы, удерживает влагу и обогащает ее питательными веществами.

Регулярный поворот культур

Регулярный поворот культур — это метод, при котором растения разных семейств выращиваются на одном и том же участке поочередно в разные годы. Это помогает предотвратить истощение почвы и увеличивает доступность питательных веществ для растений. Каждое семейство растений имеет уникальные потребности в питательных веществах, поэтому поворот культур помогает балансировать использование и восстанавливать питательные резервы почвы.

Использование минеральных удобрений

Азот, фосфор и калий. Азот, фосфор и калий (NPK) — это основные макроэлементы, необходимые растениям для их роста и развития. Минеральные удобрения, содержащие эти элементы, могут быть использованы для обогащения почвы. Правильное применение минеральных удобрений может улучшить питательность почвы и повысить урожайность фруктов и овощей.

Микроэлементы. Помимо основных макроэлементов, растения также нуждаются в микроэлементах, таких как железо, цинк, магний и марганец, чтобы правильно функционировать. Добавление минеральных удобрений, содержащих эти микроэлементы, поможет предотвратить дефицит и улучшить питательность почвы.