Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Как добавить больше питательных веществ в почву для выращивания фруктов и овощей

2:35
Садоводство

Выращивание питательных фруктов и овощей начинается с качественной почвы. Питательные вещества в почве играют ключевую роль в развитии растений, обеспечивая им все необходимое для здорового роста и развития. 

Как добавить больше питательных веществ в почву для выращивания фруктов и овощей
Фото: https://agro-sales.ru/

Органические удобрения

Перепревший навоз и компост. Органические удобрения, такие как перепревший навоз и компост, являются отличным способом улучшить питательность почвы. Перепревший навоз содержит множество полезных микроорганизмов и питательных веществ, которые способствуют здоровому росту растений. Компост можно получить из остатков пищи, растительных отходов и других органических материалов, которые разлагаются и обогащают почву.

Зеленое удобрение. Зеленое удобрение — это процесс выращивания определенных видов растений, которые затем скашиваются и вносятся в почву в качестве удобрения. Это может быть любое растение с высоким содержанием питательных веществ, например, клевер, горчица или луговая трава. Зеленое удобрение помогает улучшить структуру почвы, удерживает влагу и обогащает ее питательными веществами.

Регулярный поворот культур

Регулярный поворот культур — это метод, при котором растения разных семейств выращиваются на одном и том же участке поочередно в разные годы. Это помогает предотвратить истощение почвы и увеличивает доступность питательных веществ для растений. Каждое семейство растений имеет уникальные потребности в питательных веществах, поэтому поворот культур помогает балансировать использование и восстанавливать питательные резервы почвы.

Использование минеральных удобрений

Азот, фосфор и калий. Азот, фосфор и калий (NPK) — это основные макроэлементы, необходимые растениям для их роста и развития. Минеральные удобрения, содержащие эти элементы, могут быть использованы для обогащения почвы. Правильное применение минеральных удобрений может улучшить питательность почвы и повысить урожайность фруктов и овощей.

Микроэлементы. Помимо основных макроэлементов, растения также нуждаются в микроэлементах, таких как железо, цинк, магний и марганец, чтобы правильно функционировать. Добавление минеральных удобрений, содержащих эти микроэлементы, поможет предотвратить дефицит и улучшить питательность почвы.

Торф и перегной- в чём разница и что лучше для растений?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Актёры Юлия Пересильд и Михаил Тройник поехали отдыхать в Китай
Рогов рассказал об успешной контратаке ВС РФ в Запорожье в районе Новодаровки
Путин: Польша рассчитывает создать коалицию под зонтиком НАТО и вмешаться в украинский конфликт
Медведев поставил Боррелю ультиматум по зерновой сделке
Суд продлил Елене Блиновской домашний арест до 26 октября
Путин: Запад явно разочарован результатами контрнаступления Украины, которых нет
Рогов предупредил о перегруппировке ВСУ в Запорожье после неудач в контрнаступлении
После угроз Украины судоходству в Чёрном море Песков заявил, что Украина не гнушается ничем
США высказали одобрение Киеву за "эффективное использование" американских кассетных снарядов
Невролог Мацокин назвал напитки, которые укрепят нервную систему
Популярное
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину

На квартире подозреваемого обнаружили улики.

Найден подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка на юге Москвы
Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* за выступление на фестивале "Рандеву"
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
БПЛА упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок" в Москве
Какие возможности откроются ВС РФ после того, как ВСУ сдались на запорожском направлении?
ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск
"Гробуют в каждом доме": Newsweek назвал реальные потери ВСУ чудовищными
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
Последние материалы
Рогов рассказал об успешной контратаке ВС РФ в Запорожье в районе Новодаровки
Путин: Польша рассчитывает создать коалицию под зонтиком НАТО и вмешаться в украинский конфликт
Медведев поставил Боррелю ультиматум по зерновой сделке
Суд продлил Елене Блиновской домашний арест до 26 октября
Путин: Запад явно разочарован результатами контрнаступления Украины, которых нет
Использование молока в саду даст неожиданный эффект
Рогов предупредил о перегруппировке ВСУ в Запорожье после неудач в контрнаступлении
После угроз Украины судоходству в Чёрном море Песков заявил, что Украина не гнушается ничем
США высказали одобрение Киеву за "эффективное использование" американских кассетных снарядов
Невролог Мацокин назвал напитки, которые укрепят нервную систему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников