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Петр Дерябин

Необычные травы, снижающие уровень сахара и снимающие стресс

2:54
Садоводство

Здоровье и благополучие играют важную роль в нашей жизни. Чтобы достичь и поддерживать их, мы часто прибегаем к различным методам, включая принятие лекарственных препаратов и изменение образа жизни. Однако, многие из нас забывают о ценности природных ресурсов, которые могут помочь нам в этом процессе.

Необычные травы, снижающие уровень сахара и снимающие стресс
Фото: фото 7dach. ru

Орегано: более чем просто приправа

1. Борьба с бактериями. Орегано известно своими антибактериальными свойствами. Он содержит мощные фитохимикаты, такие как карвакрол, который проявляет противомикробную активность. Исследования показали, что орегано может помочь в борьбе с различными бактериями, включая те, которые вызывают пищевые отравления.

2. Снижение уровня сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови может быть причиной различных проблем со здоровьем, таких как диабет. Орегано может помочь снизить уровень сахара в крови благодаря своим антигликемическим свойствам. Фитохимикаты, содержащиеся в орегано, помогают улучшить чувствительность к инсулину и контролировать уровень сахара в организме.

3. Укрепление иммунной системы. Орегано содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме. Это помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от различных заболеваний. Регулярное употребление орегано может помочь укрепить ваше здоровье и повысить защитные силы организма.

Розмарин: ароматная трава с множеством преимуществ

1. Снятие стресса. Розмарин не только обладает приятным ароматом, но и может помочь снять стресс и улучшить настроение. Эта трава содержит фитохимикаты, которые способствуют улучшению настроения и снижению уровня стресса. Вы можете добавить немного розмарина в свою пищу или использовать его в ароматерапии для достижения этих преимуществ.

2. Улучшение пищеварения. Розмарин имеет долгую историю использования в кулинарии и традиционной медицине для улучшения пищеварения. Он помогает стимулировать выработку желчи, что способствует лучшему усвоению пищи. Кроме того, розмарин может помочь снизить вздутие и улучшить общую функцию желудочно-кишечного тракта.

3. Защита мозга. Розмарин содержит антиоксиданты, которые помогают защитить мозг от повреждений, вызванных свободными радикалами. Исследования показали, что розмарин может иметь противовоспалительные свойства и способствовать улучшению когнитивных функций. Регулярное употребление розмарина может помочь вам поддерживать здоровье мозга на протяжении долгого времени.

Даже пара веточек розмарина запускает в организме необратимые процессы! Суставы, ЖКТ, сосуды…
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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