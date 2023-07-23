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Петр Дерябин

9 овощей, которые можно вырастить из остатков

3:39
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались о том, что можно вырастить новые овощи из остатков старых? Это не только экологически дружественный способ использования пищевых отходов, но и удивительно увлекательный процесс.

9 овощей, которые можно вырастить из остатков
Фото: https://allotmentnotes.com/

Лук из остатков. Лук является одним из самых распространенных овощей, который можно легко вырастить из остатков. Просто возьмите небольшой остаток лука с корешком и положите его в небольшую чашку с водой. Через несколько дней вы заметите, что из корешка начали появляться новые побеги. Затем пересадите его в грунт и в течение нескольких недель вырастите свой собственный лук.

Морковь из остатков. Морковь — это еще один овощ, который можно успешно вырастить из остатков. Просто возьмите верхушку моркови и поместите ее в миску с небольшим количеством воды. Через некоторое время появятся новые корни, и вы сможете пересадить их в грунт. Будьте терпеливы, и вскоре вы сможете наслаждаться своей собственной свежей морковью.

Сельдерей из остатков. Сельдерей также является одним из овощей, который можно вырастить из остатков. Отрежьте основу сельдерея и поместите ее в миску с водой. Через некоторое время у основания появятся новые побеги. Как только они станут достаточно большими, пересадите их в грунт и вырастите свой собственный свежий сельдерей.

Салат из остатков. Салат можно легко вырастить из остатков. Просто возьмите нижнюю часть салата с корешком и поместите ее в миску с водой. Через некоторое время появятся новые листья, и вы сможете наслаждаться своим свежим салатом. Постоянно поддерживайте влажность почвы и скоро вы получите урожайный уголок салата прямо у себя дома.

Чеснок из остатков. Чеснок — это овощ, который можно вырастить из отдельных зубчиков. Просто возьмите зубчик чеснока и посадите его в грунт с корешком вниз. Через несколько недель у вас вырастет новый чеснок, который можно использовать для приготовления вкусных блюд.

Брокколи из остатков. Брокколи — это овощ, который можно вырастить из остатков. Просто возьмите стебли брокколи и поместите их в миску с небольшим количеством воды. Через несколько дней появятся новые побеги. Затем пересадите их в грунт и в течение нескольких недель вырастите свою собственную свежую брокколи.

Картофель из остатков. Картофель — это овощ, который можно успешно вырастить из остатков. Просто возьмите картофелину с отростками, посадите ее в грунт с отростками вверх и оставьте на солнце. В течение нескольких недель вырастет новый картофель, который можно использовать для приготовления различных блюд.

Томаты из остатков. Томаты — это овощ, который можно успешно вырастить из остатков. Просто возьмите нижнюю часть томата и поместите ее в миску с водой. Через некоторое время появятся новые корни. Пересадите их в грунт и оставьте на солнце. Скоро вы сможете наслаждаться свежими, сочными томатами прямо у себя в саду.

Перец из остатков. Перец — это овощ, который можно вырастить из остатков. Просто возьмите верхнюю часть перца с семенами и посадите ее в грунт. Поддерживайте почву влажной и оставьте на солнце. Через несколько недель появятся новые побеги, и вы сможете наслаждаться свежими перцами.

Как получить урожай овощей из обрезков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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