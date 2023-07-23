Цветы, которые высадил однажды и можешь наслаждаться ими годами

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Когда мы думаем о саде или огороде, часто представляем себе регулярные посадки и постоянный уход за растениями. Однако, есть один метод, который позволяет сэкономить время и усилия, принося урожай год за годом. Этот метод состоит в выращивании многолетних растений. В данной статье мы рассмотрим, как правильно выращивать многолетние растения и какие преимущества они имеют.

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Первый шаг: Выбор многолетних растений

Перед тем, как приступить к выращиванию многолетних растений, важно выбрать подходящие виды для вашего региона и условий. Некоторые популярные многолетние растения включают в себя:

Розы. Розы являются одними из самых популярных многолетних растений. Они имеют широкий выбор сортов, отличающихся разнообразием цветов и ароматов.

Пионы. Пионы — ещё один прекрасный выбор для вашего сада. Они обладают красивыми большими цветками различных оттенков.

Лаванда. Лаванда — это не только красивое растение, но и полезное. Её ароматный цветок может использоваться для ароматерапии или в кулинарии.

Выберите растения, которые подходят для вашей климатической зоны и предпочтений.

Второй шаг: Подготовка почвы и посадка

После выбора растений необходимо подготовить почву и провести посадку. Вот несколько шагов, которые следует выполнить:

Подготовка почвы. Перед посадкой необходимо подготовить почву. Удалите сорняки и рыхлите землю, чтобы обеспечить хорошую дренажную систему.

Посадка растений. Выкопайте яму, достаточно глубокую, чтобы корни растения полностью поместились. Поставьте растение в яму и засыпьте землёй, хорошо уплотняя почву вокруг него.

Третий шаг: Уход за многолетними растениями

Многолетние растения требуют минимального ухода после посадки, но всё же нуждаются в некотором внимании. Вот несколько советов по уходу:

Полив. Регулярно поливайте растения, особенно в периоды засухи. Они нуждаются в достаточном количестве влаги для здорового роста.

Удаление сорняков. Регулярно удаляйте сорняки вокруг многолетних растений, чтобы предотвратить их конкуренцию за питательные вещества и воду.

Обрезка. Некоторые многолетние растения требуют обрезки для стимулирования роста. Изучите требования каждого растения в отношении обрезки и следуйте рекомендациям.