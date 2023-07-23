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Петр Дерябин

9 великолепных способов поливать растения, когда вас нет дома

Садоводство

Когда вы уходите из дома на несколько дней, поливание растений может стать проблемой. Однако, существует несколько творческих способов обеспечить полив растений даже в ваше отсутствие.

9 великолепных способов поливать растения, когда вас нет дома
Фото: backyardhomesteadhq. com/wp-content/uploads/2022/06/potato-bushes-and-water-flow-2021-11-15-18-52-25-utc-1.jpg

1. Используйте автоматическую систему полива. Автоматическая система полива — это отличный способ обеспечить растениям необходимое количество влаги в ваше отсутствие. Установите систему полива с таймером, которая будет поливать ваши растения в определенное время каждый день. Это позволит растениям получать регулярное и равномерное поливание.

2. Используйте гидроциклон. Гидроциклон — это устройство, которое позволяет поддерживать постоянный уровень влажности в горшках с растениями. Он работает на основе капиллярного действия, которое поднимает воду из резервуара и поставляет ее к корням растений. Гидроциклоны можно легко установить в горшки с растениями, и они будут обеспечивать растения влагой в течение длительного времени.

3. Используйте бутылку с водой. Простой способ обеспечить полив растений — это использовать бутылку с водой. Наполните пластиковую бутылку с водой и наденьте на нее пробку с небольшим отверстием. Затем вставьте бутылку в грунт рядом с растением так, чтобы вода медленно вытекала и достигала корней. Этот метод обеспечит растение влагой на протяжении нескольких дней.

4. Используйте гидрогель. Гидрогель — это полимерный материал, который способен впитывать большое количество воды и постепенно выделять ее. Разберите гидрогель на мелкие кусочки и поместите их в горшки с растениями. Гидрогель будет удерживать влагу и постепенно отдавать ее растениям. Это позволит растениям получать необходимую влагу в ваше отсутствие.

5. Используйте капельный полив. Капельный полив — это эффективный способ обеспечить растениям постоянное и экономичное поливание. Установите систему капельного полива, которая будет постепенно подавать воду к корням растений через небольшие капельницы или трубки. Этот метод обеспечит растения регулярным и эффективным поливом в ваше отсутствие.

6. Попросите кого-то полить ваши растения. Если вы уходите на длительный срок и не можете обеспечить автоматическое поливание, попросите кого-то из своих друзей, соседей или родственников полить ваши растения. Объясните им, как правильно поливать каждое растение и предоставьте им необходимые инструкции. Это поможет вам быть уверенным, что ваши растения будут заботливо политы в ваше отсутствие.

7. Создайте укрытие для растений. Если вы уходите на короткий период времени и не хотите устанавливать автоматическую систему полива, создайте укрытие для своих растений. Переместите горшки с растениями в ванну или большую раковину, наполните ее небольшим слоем воды. Это создаст микроклимат, в котором растения смогут сохранять влагу и не пересыхать.

8. Используйте гидропонику. Гидропоника — это метод выращивания растений без использования почвы. В гидропонической системе растения получают необходимые питательные вещества через воду, в которой они находятся. Установите гидропоническую систему полива и разместите растения в ней. Это обеспечит растениям постоянный доступ к воде и питательным веществам.

Полив растений во время отпуска, лучшие выходы из ситуации когда вас нет рядом
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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