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Петр Дерябин

Растения, которые отпугивают комаров в саду

3:33
Садоводство

Комары могут быть настоящей неприятностью в вашем заднем дворе, особенно в теплые летние месяцы. Они не только вызывают зуд и раздражение, но также могут быть переносчиками опасных заболеваний. Однако, вы можете принять меры для защиты своего заднего двора от этих назойливых насекомых.

Растения, которые отпугивают комаров в саду
Фото: horticulture.co. uk/wp-content/uploads/2022/09/eucalyptusplantcare-header.jpg

Очищающие растения

1. Лаванда

Лаванда — красивое растение с ароматными цветками, которые привлекают насекомых, таких как пчелы и бабочки, но отпугивают комаров. Вы можете высадить лаванду в горшках или грядках в своем заднем дворе. Ее аромат будет служить естественным средством против комаров.

2. Мята

Мята — еще одно растение, которое не нравится комарам. Высадите мятные растения вокруг своего заднего двора или используйте мятное масло, чтобы натирать его на кожу. Это поможет отпугнуть комаров и обеспечить вам свежесть мятного аромата.

3. Базилик

Базилик — не только вкусное растение для использования в кулинарии, но и эффективный отпугиватель комаров. Вы можете посадить базилик в своем саду или разместить горшок с базиликом на вашей задней террасе. Аромат базилика поможет избавиться от комаров.

Отпугивающие цитрусовые

4. Лимонный грасс

Лимонный грасс, или лимонная трава, известен своим освежающим ароматом цитрусовых. Комары не любят запах лимонной травы. Вы можете высадить лимонную траву вдоль периметра своего заднего двора или использовать ее эфирное масло в диффузоре. Это поможет отпугнуть комаров и создать приятную атмосферу.

5. Апельсиновые растения

Растения с апельсиновыми ароматами, такие как апельсиновое дерево или апельсиновый герань, могут также помочь в борьбе с комарами. Высадите их в горшках или грядках рядом с вашим задним двором. Аромат апельсиновых растений будет служить естественным отпугивателем комаров.

Растения с сильными запахами

6. Розмарин

Розмарин — это прекрасное растение с сильным ароматом, которое отпугивает комаров. Высадите розмарин рядом с вашим задним двором или используйте его сушеные веточки в качестве природного отпугивателя комаров. Розмарин также может быть использован в кулинарии, добавляя вашим блюдам прекрасный аромат.

7. Эвкалипт

Эвкалипт — еще одно растение с сильным ароматом, которое может отпугнуть комаров. Вы можете высадить эвкалипт в горшках или грядках рядом с вашим задним двором. Его ароматный запах создаст барьер для комаров и поможет сохранить их на расстоянии.

Естественные отпугиватели

8. Пиретрум

Пиретрум — это растение, известное своими отпугивающими свойствами против насекомых. Высадите пиретрум в своем заднем дворе или используйте его экстракт в виде спрея для отпугивания комаров. Пиретрум обычно считается безопасным и эффективным средством против комаров.

9. Красная картофельная лилия

Красная картофельная лилия, также известная как цветок Тигра, содержит вещество, известное как альфа-пиролизидиновые алкалоиды, которое отпугивает комаров. Вы можете посадить красные картофельные лилии в своем заднем дворе для более эффективной защиты от комаров.

Растения отпугивающие комаров и мух
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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