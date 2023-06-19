Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

10 лучших растений для вашего здоровья (которые легко содержать)

3:19
Садоводство

Разноцветный фикус

Одним из лучших воздухоочищающих растений является разноцветный фикус. Он прекрасно очищает воздух от различных вредных веществ, таких как формальдегид и бензол. Кроме того, разноцветный фикус является отличным увлажнителем воздуха, что особенно полезно для людей с проблемами с дыханием.

10 лучших растений для вашего здоровья (которые легко содержать)
Фото: pixabay.com

Спатифиллум

Спатифиллум — это растение с изящными зелеными листьями и белыми соцветиями. Оно не только украшает ваш интерьер, но и является отличным фильтром для воздуха. Спатифиллум эффективно удаляет токсичные вещества, такие как ксилол, аммиак и трихлорэтилен, из воздуха, делая его более чистым и свежим.

Листовой плющ

Листовой плющ — это растение с вьющимися стеблями и яркими зелеными листьями. Оно является отличным выбором для очистки воздуха от формальдегида, бензола и ксилола. Листовой плющ также помогает увлажнить воздух и создает приятную атмосферу в помещении.

Лаванда

Лаванда — это растение с ароматными фиолетовыми цветками. Ее аромат имеет успокаивающее действие на нервную систему, способствуя расслаблению и уменьшению стресса. Лаванда также может помочь улучшить качество сна и снизить тревожность.

Алоэ вера

Алоэ вера — это растение с мясистыми зелеными листьями, содержащими гелевидную субстанцию. Гель алоэ вера обладает рядом полезных свойств, включая увлажнение кожи, заживление ран и снижение воспаления. Размещение алоэ вера в вашем доме поможет улучшить качество воздуха и создать благоприятную атмосферу.

Валериана

Валериана — это растение с нежными белыми или розовыми цветками. Оно известно своим успокаивающим действием на нервную систему и способностью улучшать качество сна. Валериана часто используется как натуральное средство для борьбы со стрессом и бессонницей.

Японский жасмин

Японский жасмин — это растение с прекрасными белыми цветками и нежным ароматом. Его аромат имеет успокаивающее действие и помогает расслабиться после напряженного дня. Японский жасмин также может помочь улучшить качество сна и создать приятную атмосферу в вашей спальне.

Розмарин

Розмарин — это ароматное растение с мелкими игольчатыми листьями. Его аромат стимулирует мозговую деятельность и улучшает память и концентрацию. Розмарин также обладает антиоксидантными свойствами и способен снизить уровень стресса.

Базилик

Базилик — это растение с ароматными зелеными листьями. Он обладает множеством полезных свойств, включая стимуляцию мозговой деятельности и улучшение памяти. Базилик также имеет антибактериальные свойства и может помочь в борьбе с различными инфекциями.

Мята

Мята — это растение с прохладным освежающим ароматом и яркими зелеными листьями. Она помогает стимулировать мозговую деятельность и повышает концентрацию. Мята также обладает успокаивающими свойствами и способствует расслаблению.

Самые полезные комнатные растения для вашего здоровья
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Украина потребовала от Будапешта допустить консула к пленным из Закарпатья
Минобороны РФ продемонстрировало кадры поражения немецкого танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе
Эксперт по нейромаркетингу объяснила, как не стать жертвой манипулятора
Гастроэнтеролог Харлов назвал продукты, которые провоцируют вздутие живота
Экс-спецназовец объяснил, почему трудно ликвидировать Зеленского
Иммунолог РФ Николай Крючков допустил вероятность вспышки холеры после потопа на Херсонщине
Нарышкин объяснил, кто придёт на место воюющих украинцев, когда те "закончатся"
Metro: 100-летняя жительница Британии поделилась секретом долголетия
Госсекретарь США Блинкен: Китай играет конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта
Марков об уступках Китая США в ходе переговоров: Это может быть плохая новость для России
Популярное
Польская туристка пожаловалась на засилье россиян в турецкой Аланье

После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".

Польская туристка осталась в "культурном шоке" от засилья россиян в турецкой Аланье
Турагент Мельник назвал четыре страны, опасные для туристов из России
Названы четыре страны, где туристам из РФ нужно быть осторожными
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
Туристка из России поразилась ценам на отдых в Крыму
"Восстание машин" – больше не фантазия Анастасия Жукова В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом Любовь Степушова Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев
"Отважные" отомстили боевикам ВСУ за казнь наших пленных
В пещерах Франции скрывается тайна "Ста тысяч солдат"
Путину пришлось отдать приказ, чтобы один из трёх братьев вернулся из зоны СВО
Путину пришлось отдать приказ, чтобы один из трёх братьев вернулся из зоны СВО
Последние материалы
Гастроэнтеролог Харлов назвал продукты, которые провоцируют вздутие живота
Экс-спецназовец объяснил, почему трудно ликвидировать Зеленского
Иммунолог РФ Николай Крючков допустил вероятность вспышки холеры после потопа на Херсонщине
Нарышкин объяснил, кто придёт на место воюющих украинцев, когда те "закончатся"
10 лучших растений для вашего здоровья (которые легко содержать)
Metro: 100-летняя жительница Британии поделилась секретом долголетия
Тироль: Неповторимая красота Альп
Вместе преодолеваем боль: госпитальные истории
Госсекретарь США Блинкен: Китай играет конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта
Марков об уступках Китая США в ходе переговоров: Это может быть плохая новость для России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников