Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

11 советов для начинающих садоводов

4:02
Садоводство

  • Подготовьте почву перед посадкой

Перед тем как начать сажать овощи, необходимо уделить внимание подготовке почвы. Удобрение почвы перед посадкой поможет обеспечить хороший старт для ваших растений. Почва должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Вы можете добавить органические удобрения, такие как перегноя или компост, чтобы обогатить почву питательными веществами.

11 советов для начинающих садоводов
Фото: cdn.wikifarmer. com/wp-content/uploads/2022/07/Tillage-can-sometimes-help-but-usually-harm-soil-and-water-conservation-1.jpg

  • Выберите подходящее место для огорода

Выбор правильного места для огорода — важный шаг для успешного огородничества. Убедитесь, что выбранное место получает достаточное количество солнечного света, поскольку большинство овощей требуют хорошего освещения. Также учитывайте доступность воды и защиту от сильных ветров.

  • Выберите правильные овощные культуры

При выборе овощных культур для вашего огорода учтите условия вашего региона и сезонные особенности. Некоторые овощи лучше растут в теплом климате, в то время как другие предпочитают прохладу. Изучите требования каждого вида овощей и выберите те, которые наиболее подходят для вашего региона и времени года.

  • Следите за поливом

Овощи нуждаются в достаточном количестве влаги для своего здорового роста. Установите систему полива или следите за поливом вручную, особенно в периоды сухости. Не допускайте пересыхания почвы, но избегайте и ее переувлажнения, чтобы не повредить корни растений.

  • Обеспечьте достаточное солнечное освещение

Солнечное светлое важно для процветания овощных растений. Постарайтесь выбрать место для огорода, которое получает большую часть дневного света. Если у вас есть тенистые участки в саду, отдайте предпочтение тем овощам, которые могут расти в полутени.

  • Защитите растения от вредителей

Вредители могут нанести значительный вред вашим овощам, поэтому необходимо предпринять меры для их защиты. Используйте натуральные методы борьбы с вредителями, такие как посадка отпугивающих растений рядом с овощами или применение экологически безопасных пестицидов.

  • Используйте органические удобрения

Органические удобрения являются безопасным и эффективным способом питать ваши растения. Они содержат множество полезных микроэлементов и не наносят вреда окружающей среде. Регулярно удобряйте свой огород органическими удобрениями, чтобы обеспечить здоровый рост растений.

  • Регулярно прополняйте огород

Прополка позволяет удалить сорняки, которые конкурируют с овощами за питательные вещества и пространство. Регулярно осматривайте свой огород и удаляйте сорняки, прежде чем они вырастут и станут проблемой.

  • Поддерживайте оптимальный рост растений

Для достижения оптимального роста растений следует обратить внимание на такие аспекты, как обрезка и прививка растений. Удаление поврежденных или больных частей растений помогает им сохранять здоровье и энергию для роста. Правильная прививка может улучшить устойчивость растений к болезням и вредителям.

  • Поддерживайте правильное расстояние между растениями

Овощные растения нуждаются в достаточном пространстве для своего полноценного роста. Правильное расстояние между растениями поможет им получить необходимое количество света и питательных веществ. Изучите рекомендации по размещению овощных культур и следуйте им при посадке.

  • Правильное созревание и сбор урожая

Каждый вид овощей имеет свои собственные признаки созревания. Изучите, как определить, когда овощи готовы к сбору. Собирайте урожай вовремя, чтобы сохранить его свежесть и качество. Не допускайте перезревания, так как это может ухудшить вкус и текстуру овощей.

Огород и сад с нуля – пошагово!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Daily Express: симптом рака щитовидной железы можно увидеть в зеркале
Турпром: Скоро туристы в космосе займутся сексом, но им предсказали фиаско
Депутат Госдумы РФ Новиков усомнился в помощи НАТО Киеву в разблокировке зернового коридора
Три правила выбора макарон: Как не ошибиться при покупке
В Конго военнослужащий застрелил девятерых детей на похоронах своего ребёнка
JAMA: Найден препарат, помогающий бросить курение
С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали 19 тысяч человек
GISMETEO: Повышение уровня СО2 приводит к увеличению количества штормов
Dark SRF: Новый взгляд на тайны темной материи
Интересные и малоизвестные хитрости садоводства
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара
Смертельное природное явление накрыло США и Европу
Ищенко: если армия России надавит — боевики ВСУ побегут
"Расстраивалась до слёз": пустые залы на концерте группы "Сплин" показала Ксения Собчак
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
В РФ заявили об отсутствии целей для Черноморского флота России
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Последние материалы
Daily Express: симптом рака щитовидной железы можно увидеть в зеркале
Турпром: Скоро туристы в космосе займутся сексом, но им предсказали фиаско
Депутат Госдумы РФ Новиков усомнился в помощи НАТО Киеву в разблокировке зернового коридора
Три правила выбора макарон: Как не ошибиться при покупке
В Конго военнослужащий застрелил девятерых детей на похоронах своего ребёнка
JAMA: Найден препарат, помогающий бросить курение
Растение Давидия: прекрасное украшение сада
С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали 19 тысяч человек
GISMETEO: Повышение уровня СО2 приводит к увеличению количества штормов
Dark SRF: Новый взгляд на тайны темной материи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников