Белая земляника: преимущества и выращивание

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Белая земляника — это растение семейства розовых, которое имеет белые ягоды вместо привычных красных или розовых. Ее научное название Fragaria vesca alba говорит о принадлежности к семейству земляники, а прилагательное "альба" указывает на белый цвет ягод. Белая земляника является результатом генетической мутации обычной земляники и является редкостью в природе.

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Преимущества белой земляники

Более крупные ягоды

Одним из главных преимуществ белой земляники является ее размер. Ягоды белой земляники обычно крупнее, чем у обычной красной земляники, что делает их более аппетитными и удобными в использовании.

Уникальный вкус

Белая земляника обладает нежным и сладким вкусом с легкой кислинкой. Это придает ей особый шарм и делает ее предпочтительной для многих людей, которые ценят разнообразие вкусов.

Богатый антиоксидантами состав

Белая земляника, подобно своей красной сестре, является ценным источником антиоксидантов, таких как витамин С и антоцианы. Антиоксиданты помогают защищать организм от вредных свободных радикалов и способствуют общему укреплению иммунной системы.

Меньшая подверженность болезням

Белая земляника обладает повышенной устойчивостью к некоторым болезням и вредителям, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет выращивать землянику без использования химических препаратов.

Выращивание белой земляники

Для успешного выращивания белой земляники следует учесть несколько важных моментов.

Выбор подходящего места

Белая земляника предпочитает солнечные места, но в то же время она может расти и в полутени. Выберите участок с плодородной почвой и хорошей дренажной системой.

Подготовка почвы

Перед посадкой земляники необходимо подготовить почву. Удалите сорную растительность и перекопайте грунт. Добавьте органическое удобрение, чтобы обеспечить хорошее питание растений.

Посадка и уход

Посадка белой земляники производится весной или осенью. Расстояние между растениями должно быть около 30 сантиметров, а между рядами — около 60 сантиметров. После посадки растения нужно регулярно поливать и пропалывать.

Удобрения и полив

Белая земляника нуждается в регулярном подкормке. Используйте органические или минеральные удобрения, следуя инструкциям на упаковке. Поливайте растения регулярно, особенно в период созревания ягод.

Защита от вредителей и болезней

Как и обычная земляника, белая земляника может быть подвержена атакам вредителей, таких как муравьи, слизни и червецы. Принимайте меры для защиты растений от этих вредителей, используя натуральные или химические средства.