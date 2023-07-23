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Петр Дерябин

Выращивание молодого чеснока

Садоводство

Выращивание молодого чеснока — это процесс выращивания чеснока до того момента, когда он образует зрелые головки. Молодой чеснок имеет нежные зеленые стебли и листья, а его головки еще не разделились на зубчики. Молодой чеснок обладает более мягким вкусом и ароматом по сравнению со зрелым чесноком.

Выращивание молодого чеснока
Фото: cdn.apartmenttherapy. info/image/upload/f_jpg,q_auto:eco,c_fill,g_auto,w_1500,ar_1:1/k%2Farchive%2F174b2ac7f6af147e9d3762a67e553eada165ba1d

Подготовка почвы

Хорошая подготовка почвы — важный шаг перед посадкой чеснока. Почва должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Рекомендуется добавить в почву органическое удобрение или компост, чтобы обеспечить растению необходимые питательные вещества. Также важно удалить сорняки и камни из почвы перед посадкой.

Посадка чеснока

Посадка чеснока производится осенью или ранней весной. Разделите головку чеснока на зубчики и выберите крупные и здоровые экземпляры для посадки. Расстояние между растениями должно быть около 10-15 см. Глубина посадки зависит от размера зубчика, обычно составляет около 3-5 см. Посадите зубчики в почву острым концом вверх.

Уход за молодым чесноком

Полив

Молодой чеснок требует регулярного полива. Поддерживайте влажность почвы, особенно во время сухой погоды. Однако избегайте излишнего застоя влаги, чтобы не вызвать гниение корней. Поливайте растения регулярно, но умеренно.

Удобрение

Чтобы обеспечить хороший рост и развитие молодого чеснока, регулярно удобряйте растения. Используйте органические удобрения или специализированные удобрения для луковичных культур. Следуйте рекомендациям по дозировке на упаковке удобрения.

Удаление сорняков

Сорняки могут конкурировать с молодым чесноком за питательные вещества и влагу. Регулярно пропалывайте почву вокруг растений, чтобы удалять сорняки. Обратите особое внимание на сорняки в первые недели после посадки, когда молодой чеснок еще не так сильно развит.

Защита от болезней и вредителей

Молодой чеснок может быть подвержен различным болезням и вредителям. Чтобы предотвратить поражение растений, следуйте следующим рекомендациям:

  • Посадите чеснок на хорошо освещенных участках, чтобы уменьшить риск развития грибковых заболеваний.
  • Обрабатывайте растения с помощью специальных препаратов против болезней и вредителей.
  • Регулярно осматривайте растения на наличие признаков болезней или вредителей и принимайте меры по их уничтожению.

Сбор и хранение молодого чеснока

Молодой чеснок можно собирать, когда его зеленые стебли достигают высоты около 15-20 см. Осторожно выкопайте растения, оставляя небольшой ком крепкого корня. Отсоедините землю от головки чеснока, оставив стебли и листья неповрежденными. После сбора молодой чеснок нужно подвергнуть дополнительной сушке или использовать сразу в кулинарии.

Для хранения молодого чеснока можно использовать холодильник. Поместите его в пластиковый пакет или контейнер и храните при температуре около 0-4 градусов Цельсия. Молодой чеснок можно хранить около 2-3 недель.

Чеснок через рассаду
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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