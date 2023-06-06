Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Гуманные методы борьбы с муравьями на дачном участке

3:07
Садоводство

Гуманные методы борьбы с муравьями становятся всё более популярными в наше время. Вместо использования вредных химических веществ, которые могут быть опасны для здоровья и окружающей среды, люди ищут более безопасные способы управлять нашими непрошеными гостями. 

Гуманные методы борьбы с муравьями на дачном участке
Фото: pixabay.com

Муравьи являются важной частью экосистемы и выполняют ряд полезных функций. Они помогают распаду органического материала, распространению семян и контролю насекомых-вредителей. Как часть природной среды, муравьи играют важную роль в балансе экосистемы. Поэтому использование гуманных методов борьбы с муравьями помогает сохранить этот баланс, не нарушая природных процессов.

Прежде чем начать борьбу с муравьями, важно понять их поведение. Муравьи обладают высокоорганизованной социальной структурой и общаются друг с другом с помощью феромонов. Они следуют определёнными путями, чтобы найти пищу и обеспечить процветание своего муравейника. Понимание этих особенностей поможет разработать эффективные гуманные методы борьбы.

Естественные способы отпугивания муравьёв

  • Правильное хранение пищи

Один из способов предотвратить появление муравьев в доме — это правильно хранить пищу. Убедитесь, что все продукты плотно закрыты, не оставляйте открытую пищу на столе или рабочей поверхности. Муравьи обладают отличным обонянием, их будет привлекать запах еды.

  • Использование ароматических растений и специй

Муравьи не любят сильные запахи многих ароматических растений и специй. Поставьте на окна или распылите эфирные масла лаванды, мяты или гвоздики, чтобы отпугнуть муравьёв. Их интенсивный аромат будет действовать как барьер.

  • Применение уксуса и лимонного сока

Уксус и лимонный сок содержат кислоту, которая может отпугивать муравьёв. Вы можете смешать равные части уксуса и воды и нанести эту смесь на места, где вы видели муравьёв. Также можно использовать свежевыжатый лимонный сок для тех же целей.

  • Использование мятного масла

Муравьи не переносят запах мяты. Добавление нескольких капель мятного эфирного масла в воду и распыление этой смеси вокруг рамы окон или в местах, где обычно появляются муравьи, поможет отпугнуть их.

Экологически безопасные ловушки для муравьев

  • Ловушки на основе пищевых приманок

Вы можете использовать небольшие контейнеры с приманкой, которая привлекает муравьёв. Когда муравьи попадают в такую ловушку, они не могут выбраться. Позже вы можете освободить их на открытой местности.

  • Природные ловушки

Существуют также природные ловушки, которые могут помочь контролировать муравьёв. Например, вы можете создать ловушку из воды и жидкого мыла. Муравьи будут привлекаться запахом пищи, но затем они проваливаются в ловушку и тонут.

Выгнал муравьев из огорода без химии народным средством!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Эксперты перечислили продукты для густоты и роста волос
GT: боевики ВСУ оказались в тупиковом положении на старте контрнаступления из-за серьёзных потерь
Как сажать укроп семенами в открытый грунт
Sohu: корабли ВМФ РФ дали пощёчину Японии из-за отправки 3 тыс. наёмников на Украину
DefenceNet: контрнаступление ВСУ развивается по провальному сценарию
"МК": гидрограф Станичный назвал ситуацию на Каховской ГЭС катастрофой, города уйдут под воду
Названы продукты, которые замедляют старение
Сенатор Пушков напомнил главе Пентагона о том, кто на самом деле победил нацизм
В Ленинградской области поезд насмерть сбил ребенка-аутиста
Военный эксперт Рожин оценил боевые действия на Угледарском направлении
Популярное
Туристка из РФ рассказала правду об отношении к русским в Турции

Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.

Туристка из РФ пожаловалась на хамское отношение к россиянам на курорте в Турции
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Ходаковский о ситуации на СВО: В целом сегодня баланс в пользу противника
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Автомобилистам грозят новые штрафы с 1 сентября 2023 года
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
Последние материалы
РВ: высокопоставленный офицер ГУР Украины Сокиринский уничтожен в зоне СВО
Спортивный врач назвала болезнь, при которой противопоказаны бег и езда на велосипеде
В ЕС разрешили вводить санкции в отношении членов семей предпринимателей из России
Рожин сообщил об отсутствии успехов ВСУ под Авдеевкой на донецком направлении
Mash: народный артист РФ Юрий Антонов отказался от госпитализации ради ремонта
Названы шесть продуктов, которые побеждают рак
Глава Пентагона забыл о роли СССР в разгроме нацизма
Девять реальных способов сделать отдых в Турции дешевле на 40% в 2023 году
Ксения Собчак предложила переименовать конкурс "Миссис Россия" в "Жена России": "С англицизмами ведь боремся"
Немецкий канцлер Шольц: разрушение плотины Каховской ГЭС – новое измерение конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников