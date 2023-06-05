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Петр Дерябин

Муравьи на даче: почему они так опасны и как с ними бороться

2:27
Садоводство

Муравьи могут стать настоящей неприятностью на вашей даче. Они могут нанести вред растениям, загрязнить пищевые продукты и представлять опасность для здоровья. Почему они появляются и как от них избавиться?

Муравьи на даче: почему они так опасны и как с ними бороться
Фото: pixabay.com

Почему муравьи появляются на даче

  • Недостаток пищи

Муравьи приходят в поисках пищи. Если у них есть доступ к еде, они будут продолжать возвращаться. 

  • Влажность и тепло

Муравьи предпочитают жить во влажных и тёплых местах. Дачные участки, особенно в летний период, часто создают идеальные условия для их обитания. 

  • Отсутствие препятствий

Если на вашей даче нет преград для муравьев, они легко найдут путь к вашему дому или саду. Открытые окна, неплотно закрытые двери и щели в стенах могут служить входом для муравьев.

Вред, наносимый муравьями на даче

  • Уничтожение растений и культур

Муравьи могут нанести серьезный вред вашим растениям и культурам. Они могут уничтожить молодые побеги, листья и плоды растений, что приведёт к проблемам со сбором урожая.

  • Порча пищевых продуктов

Муравьи могут загрязнять пищевые продукты своими следами и выделениями. Это несёт непосредственную угрозу здоровью людей, которые употребляют эти продукты.

  • Риск заболеваний

Муравьи могут переносить различные микроорганизмы и бактерии, которые могут стать источником инфекций и заболеваний. Если муравьи проникают в ваш дом или прикасаются к пище, это может представлять опасность для вашего здоровья и здоровья близких.

Превентивные меры против муравьев

  • Поддерживайте чистоту 

Регулярная уборка и поддержание чистоты помещений и территории дачи снизят вероятность привлечения муравьев. Убирайте пищевые остатки, особенно сладкие и липкие, чтобы не привлекать внимание насекомых.

  • Регулярно убирайте пищевые остатки

Муравьи будут собираться часто на вашей даче, если они обнаружат пищевые остатки. Убирайте их сразу же, чтобы не привлекать этих насекомых.

  • Закрывайте все доступные точки входа

Проверьте свой дом и дачные постройки на наличие щелей и трещин, через которые муравьи могут проникнуть. Закройте эти места, чтобы предотвратить их проникновение в жилище.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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