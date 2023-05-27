Бархатцы: выращивание и уход за растением

4:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бархатцы являются прекрасным украшением дома или сада. Однако чтобы бархатцы процветали и радовали вас своими красками, необходим правильный уход за растениями. Правильный уход поможет растению развиваться и цвести обильно. Кроме того, регулярный уход позволит предотвратить появление вредителей и болезней, которые могут негативно сказаться на растении.

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Идеальные условия для выращивания

Свет

Бархатцы предпочитают яркий солнечный свет, поэтому идеальное место для их выращивания на участке - открытое пространство, где они получат достаточное количество света. Однако они могут выживать и в полутени, но цветение может быть менее обильным.

Температура

Бархатцы хорошо адаптируются к различным температурным условиям, но предпочитают тёплый климат. Оптимальная температура для роста и развития растений составляет примерно 18-24°C. В холодные периоды года рекомендуется защищать растения от сквозняков и морозов.

Влажность

Бархатцы предпочитают умеренный уровень влажности. Регулярный полив поможет поддерживать оптимальный уровень влажности для растений. Однако стоит избегать переувлажнения почвы, чтобы не вызвать гниение корней.

Полив

Растения нуждаются в умеренном поливе. Поливайте их, когда верхний слой почвы высохнет на глубину около 2 сантиметров. При поливе следите за тем, чтобы вода не попадала на листья растений, чтобы избежать появления гнили и болезней. В периоды пыльной погоды или в помещениях с сухим воздухом можно увлажнять листья растений, используя пульверизатор с водой.

Удобрение

Для обеспечения хорошего роста и цветения растений бархатцы рекомендуется регулярно удобрять. Используйте универсальные минеральные удобрения для цветущих растений, следуя инструкциям на упаковке. Удобряйте растения каждые 2-4 недели в период активного роста, весной и летом.

Подрезка

Растения можно подрезать, чтобы сохранить их компактную форму и стимулировать обильное цветение. Подрезайте отцветшие цветы и удаляйте сухие или поврежденные листья. Если растение становится слишком вытянутым или неэстетичным, можно провести более радикальную подрезку, укорачивая стебли.

Формирование растения

Формирование растения может проводиться путем прищипывания верхушек. Это способствует разветвлению растения и созданию более пышной кроны. Прищипывайте верхушки, когда растение достигнет желаемой высоты.

Вредители

Растения могут подвергаться нападению различных вредителей, таких как тля и клещи. Регулярно осматривайте растения и при обнаружении вредителей применяйте соответствующие меры контроля. Можно использовать инсектициды или природные средства борьбы с вредителями.

Болезни

Бархатцы могут быть восприимчивыми к некоторым болезням, таким как плесень. Чтобы предотвратить появление болезней, следите за условиями воздухообмена и влажности. Удалите заражённые листья и проведите обработку растений фунгицидами при необходимости.

Разделение куста

Один из способов размножения бархатцев — это разделение куста. Весной или осенью можно разделить зрелый куст на несколько частей с помощью острого садового инструмента. Каждую часть посадите в отдельный горшок или на грядку с питательной почвой.

Семенной способ

Бархатцы также размножаются семенами. Соберите зрелые семена и посадите их в предварительно подготовленный грунт. После появления всходов рассадите растения на постоянное место или пересадите их в отдельные горшки.