Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Бархатцы: особенности посадки и ухода за растением

4:38
Садоводство

Правильная посадка растений является важным этапом, который определяет их дальнейший рост и развитие. Бархатцы — не исключение.

Бархатцы: особенности посадки и ухода за растением
Фото: empire-s3-production.bobvila. com/articles/wp-content/uploads/2022/08/iStock-1333621159-marigold-care-X.jpg

Подготовка почвы и выбор места для посадки

Перед посадкой необходимо подготовить почву и выбрать подходящее место для этого цветущего растения.

  • Анализ почвы: Рекомендуется проанализировать почву. Это позволит определить её состав и уровень плодородия. Бархатцы предпочитают рыхлые, хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Если почва слишком кислая, можно внести известняк или доломитовую муку для нейтрализации кислотности.
  • Определение экспозиции: Бархатцы предпочитают солнечные места, поэтому выберите место с хорошей освещённостью. Это поможет растению развиваться и цвести более обильно. Избегайте теневых участков, так как это может привести к замедленному росту и плохому цветению.
  • Подготовка грунта: Перед посадкой растения необходимо подготовить грунт. Очистите участок от сорняков и камней. Рыхлый и плодородный грунт обеспечит хороший рост и развитие. При необходимости добавьте перегной или компост, чтобы улучшить плодородие почвы.

Подготовка растения к посадке

  • Выбор здорового растения: При покупке выбирайте здоровые и сильные растения. Избегайте растений с поврежденными листьями или признаками болезни. Здоровое растение будет иметь лучшие шансы на успешную адаптацию и рост после посадки.
  • Подготовка корневой системы: Перед посадкой растения аккуратно осмотрите его корни. Если корни слишком длинные или запутаны, можно немного обрезать их концы. Это поможет стимулировать рост новых корней и облегчит растению прокладывание пути в новой почве.

Правильная техника посадки

  • Копка ямы: Раскопайте яму достаточного размера для размещения корневой системы растения. Глубина ямы должна быть достаточной, чтобы корни могли свободно развернуться.
  • Размещение растения в яме: Поставьте растение в яму, убедившись, что корни равномерно распределены. Установите его на такой глубине, чтобы точка пересечения стебля и корней была на уровне почвы.
  • Засыпка почвы и уплотнение: Постепенно засыпайте яму почвой, аккуратно уплотняя её вокруг корневой системы. Убедитесь, что растение стоит прямо и надёжно закреплено в почве.

Послепосадочный уход

После посадки растения необходимо обеспечить ему соответствующий уход, чтобы оно хорошо прижилось и развивалось.

  • Полив: После посадки хорошо полейте растение водой. Поддерживайте почву вокруг растения влажной, особенно в первые недели после посадки. Поливайте растение регулярно, особенно в сухие периоды.
  • Мульчирование: Рекомендуется нанести слой мульчи вокруг растения после полива. Мульча поможет сохранить влагу в почве, предотвратить сорняки и защитить корни от перегрева или переохлаждения.
  • Удобрение: Регулярное удобрение поможет поддерживать здоровый рост и цветение. Используйте органические или минеральные удобрения, соблюдая рекомендации производителя относительно дозировки и расписания.

Решение проблем при посадке

В процессе посадки могут возникать некоторые проблемы. 

  • Если бархатцы начинают высыхать и листья становятся слабыми и увядшими, вероятно, проблема в недостатке влаги. Увеличьте частоту полива и убедитесь, что почва вокруг растения достаточно увлажнена. Также проверьте, нет ли проблем с дренажной системой, которые могут приводить к задержке влаги в почве.
  • Если листья начинают желтеть, это может указывать на проблемы с питанием. Проверьте уровень плодородия почвы и убедитесь, что растение получает достаточное количество необходимых питательных веществ. В случае необходимости примените удобрение, соответствующее потребностям.
  • Бархатцы могут быть подвержены различным заболеваниям и атакам вредителей, таким как мучнистая роса, тля.

Регулярно осматривайте растение на наличие признаков заболевания или насекомых. При обнаружении проблемы примените соответствующие методы контроля, такие как применение инсектицидов или фунгицидов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕЙТЕ БАРХАТЦЫ ЭТИМ СПОСОБОМ! БУКЕТНЫЙ СПОСОБ ПОСЕВА!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Врач перечислила продукты, которые следует исключить из рациона беременных
Шурыгин раскрыл мотивы командира роты ВСУ, который убил комбата выстрелом в голову
Диетолог Пономарёва сообщила о 4 ошибках тех, кто хочет похудеть, но всё равно набирает вес
Учёные рассказали, как отсутствие завтрака влияет на иммунитет
Минобороны РФ: Бойцы ВКС нанесли мощный удар по базе иностранного легиона под Артёмовском
Косим траву на участке с помощью обычной косы
Тщательно высушите: лимон можно сделать более полезным
"Нужно сделать всё, чтоб не появился Белгородский фронт": об опасности предупредил военкор Сладков
Democracy Now: экономист Сакс заявил, что США заманили Украину в ловушку по афганскому сценарию
Почему система ABS не спасёт от аварии
Популярное
Боевики ВСУ заявили о шоке после подрыва дамбы под Донецком

Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.

РВ: боевики ВСУ в шоке, как военные РФ уничтожили дамбу Карловского водохранилища
Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара
Почему ВСУ тормозят с контрнаступлением, рассказал спецназовец
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Сегодня рак молочной железы можно диагностировать, даже когда новообразования ещё нет
О вредных продуктах для щитовидной железы рассказали эксперты
О вредных продуктах для щитовидной железы рассказали эксперты
Последние материалы
Врач перечислила продукты, которые следует исключить из рациона беременных
Выбор подходящего дерева для сада: что стоит участь
Шурыгин раскрыл мотивы командира роты ВСУ, который убил комбата выстрелом в голову
Диетолог Пономарёва сообщила о 4 ошибках тех, кто хочет похудеть, но всё равно набирает вес
Бархатцы: особенности посадки и ухода за растением
Учёные рассказали, как отсутствие завтрака влияет на иммунитет
Минобороны РФ: Бойцы ВКС нанесли мощный удар по базе иностранного легиона под Артёмовском
Косим траву на участке с помощью обычной косы
Тщательно высушите: лимон можно сделать более полезным
"Нужно сделать всё, чтоб не появился Белгородский фронт": об опасности предупредил военкор Сладков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников