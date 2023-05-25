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Петр Дерябин

Флоксы: подготовка почвы, посадка, уход

5:23
Садоводство

Флоксы по своей декоративности среди многолетников занимают ведущее место в саду. Если вы решили посадить эти цветы у себя на участке, то следует знать, как это правильно делать. 

Флоксы: подготовка почвы, посадка, уход
Фото: lubvit. ru/wa-data/public/shop/products/53/10/1053/images/3747/[email protected]

Подготовка почвы для флоксов

Подготовка почвы играет важную роль в успешном выращивании флоксов. Вот несколько шагов, которые помогут вам подготовить почву для этих красивых цветов:

  • Определите тип почвы: Флоксы предпочитают рыхлую и плодородную почву с хорошей дренажной способностью. Определите тип вашей почвы и учтите его особенности при подготовке.
  • Удалите сорняки и камни: Перед посадкой флоксов тщательно очистите почву от сорняков, корней и камней. Это поможет предотвратить конкуренцию за питательные вещества и обеспечит хороший рост растений.
  • Улучшите почву: Для обогащения почвы можно добавить компост или перегной. Это улучшит структуру почвы, увеличит её плодородие и обеспечит растения необходимыми питательными веществами.
  • Проверьте уровень pH: Флоксы предпочитают слабокислую почву с pH около 6-7. Если уровень pH вашей почвы слишком низкий или высокий, можно внести коррективы с помощью соответствующих добавок.
  • Рыхлите почву: Перед посадкой флоксов рыхлите почву на глубину около 20-25 сантиметров. Это позволит корням растений свободно проникать в почву и обеспечит хороший доступ воздуха к корням.
  • Удалите крупные глыбы: Если в почве есть крупные глыбы или сгустки, раздробите их, чтобы создать рыхлую и равномерную почву.
  • Установите систему полива: Флоксы нуждаются в регулярном поливе. Установите систему полива, которая обеспечит достаточное количество влаги, но избегайте переувлажнения, чтобы предотвратить гниение корней.

Следуя этим рекомендациям и подготовив почву правильно, вы создадите благоприятные условия для выращивания здоровых и красивых флоксов.

Посадка и размножение флоксов

Флоксы можно размножать различными способами, включая деление куста, черенкование и семенное размножение. Вот некоторые шаги, которые помогут вам успешно посадить и размножить флоксы:

  • Выберите здоровые растения: При покупке или выборе растений для размножения обращайте внимание на их общее состояние. Выбирайте здоровые растения с крепкими стеблями и хорошо развитой корневой системой.
  • Подготовьте ямы для посадки: Сделайте ямы глубиной и шириной примерно двойной длины и ширины корневой системы растения. Учтите расстояние между растениями в зависимости от их вида и сорта.
  • Посадите растения в ямы: Поместите растения в ямы так, чтобы корни равномерно распределились. Затем аккуратно заполните ямы почвой, плотно прижимая её вокруг корней.
  • Ухаживайте за посаженными растениями: После посадки флоксов обеспечьте им достаточный полив и защиту от сорняков. Регулярно проверяйте состояние растений и удаляйте завядшие цветы или больные листья.
  • Размножение флоксов: Если вы хотите размножить флоксы, вы можете использовать деление куста или черенкование. Деление куста рекомендуется проводить каждые 3-4 года, чтобы сохранить здоровье и пышность растений.

Уход за флоксами

Уход за флоксами включает в себя несколько важных аспектов, которые помогут поддерживать здоровье и красоту растений. 

Регулярный полив

Флоксы нуждаются в регулярном поливе, особенно в периоды засухи. Поддерживайте почву влажной, но избегайте переувлажнения, чтобы предотвратить гниение корней. Поливайте растения регулярно, особенно в жаркую погоду.

Удобрение

Флоксы нуждаются в дополнительном питании для активного роста и обильного цветения. Используйте органические или минеральные удобрения, следуя рекомендациям производителя. Удобряйте растения в начале сезона и периодически в течение его продолжительности.

Обрезка

После завершения цветения обрежьте завядшие цветы и повреждённые листья. Это поможет сохранить эстетический вид растений и стимулирует их повторное цветение. При обрезке оставьте достаточно листьев, чтобы обеспечить питание и силу растениям.

Защита от вредителей и болезней

Обращайте внимание на возможных вредителей и болезни, которые могут атаковать флоксы. Вовремя обнаруживайте и лечите проблемы, используя соответствующие методы защиты и лекарства. Регулярно осматривайте растения и принимайте меры по предотвращению и контролю вредителей и болезней.

Зимняя подготовка

В подходящий момент перед наступлением зимы обеспечьте флоксам необходимую подготовку. Покройте растения мульчёй или сухими листьями, чтобы защитить их от холода и перепадов температур. Это поможет сохранить корневую систему здоровой и готовой к новому сезону.

Секреты пышного цветения и уход за флоксами
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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