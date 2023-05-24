Опрыскивание растений: как делать это правильно

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опрыскивание растений является важной составляющей заботы о саде. Этот процесс позволяет защитить растения от вредителей, болезней и других внешних факторов, которые могут повлиять на урожайность.

Фото: grist. org/wp-content/uploads/2016/07/pesticide-spray-shutterstock-c.jpg

Опрыскивание: как это делать правильно

Подготовка

Перед началом опрыскивания растений необходимо выполнить некоторые предварительные шаги. Во-первых, следует очистить область от сорняков и других растений, которые могут мешать опрыскиванию. Затем необходимо подготовить раствор для опрыскивания, следуя инструкциям на упаковке выбранного средства.

Эффективные методы опрыскивания растений

Фолиарное опрыскивание

Фолиарное опрыскивание является одним из самых распространенных методов. Раствор наносится непосредственно на листья растений с помощью распылителя. Фолиарное опрыскивание обеспечивает быстрое всасывание питательных веществ и защитных средств через листья, что способствует их быстрому проникновению в растение.

Системное опрыскивание

Системное опрыскивание представляет собой метод, при котором средства для опрыскивания вводятся в систему растения через корни или стебли. Эти средства распределяются по всему растению, обеспечивая длительную защиту от вредителей и болезней. Системное опрыскивание особенно эффективно при борьбе с вредителями, которые живут внутри растения, такими как насекомые или грибки.

Опрыскивание под низким давлением

Опрыскивание под низким давлением является предпочтительным методом для опрыскивания растений, так как оно позволяет более равномерно распределить средства по поверхности растений. Этот метод также снижает риск повреждения растений, особенно при опрыскивании нежных растений или молодых саженцев.

Опрыскивание при помощи электростатического поля

Опрыскивание при помощи электростатического поля является современным и инновационным подходом. Средства для опрыскивания заряжаются электростатически и притягиваются к растениям с помощью электрического поля. Это позволяет более эффективно распределить средства по поверхности растений и повысить их адгезию к листьям.