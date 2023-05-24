Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Опрыскивание растений: как делать это правильно

2:17
Садоводство

Опрыскивание растений является важной составляющей заботы о саде. Этот процесс позволяет защитить растения от вредителей, болезней и других внешних факторов, которые могут повлиять на урожайность.

Опрыскивание растений: как делать это правильно
Фото: grist. org/wp-content/uploads/2016/07/pesticide-spray-shutterstock-c.jpg

Опрыскивание: как это делать правильно

Подготовка

Перед началом опрыскивания растений необходимо выполнить некоторые предварительные шаги. Во-первых, следует очистить область от сорняков и других растений, которые могут мешать опрыскиванию. Затем необходимо подготовить раствор для опрыскивания, следуя инструкциям на упаковке выбранного средства.

Эффективные методы опрыскивания растений

  • Фолиарное опрыскивание

Фолиарное опрыскивание является одним из самых распространенных методов. Раствор наносится непосредственно на листья растений с помощью распылителя. Фолиарное опрыскивание обеспечивает быстрое всасывание питательных веществ и защитных средств через листья, что способствует их быстрому проникновению в растение.

  • Системное опрыскивание

Системное опрыскивание представляет собой метод, при котором средства для опрыскивания вводятся в систему растения через корни или стебли. Эти средства распределяются по всему растению, обеспечивая длительную защиту от вредителей и болезней. Системное опрыскивание особенно эффективно при борьбе с вредителями, которые живут внутри растения, такими как насекомые или грибки.

  • Опрыскивание под низким давлением

Опрыскивание под низким давлением является предпочтительным методом для опрыскивания растений, так как оно позволяет более равномерно распределить средства по поверхности растений. Этот метод также снижает риск повреждения растений, особенно при опрыскивании нежных растений или молодых саженцев.

  • Опрыскивание при помощи электростатического поля

Опрыскивание при помощи электростатического поля является современным и инновационным подходом. Средства для опрыскивания заряжаются электростатически и притягиваются к растениям с помощью электрического поля. Это позволяет более эффективно распределить средства по поверхности растений и повысить их адгезию к листьям.

Чем опрыскивать сад весной. Обработка сада от болезней и вредителей. Весенняя обработка сада.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
МК: капитан Гундаров проинформировал, зачем Зеленскому понадобился корпус морской пехоты
Генерал Гурулёв заявил, что пограничники не могут защитить госграницы России
Шойгу рассказал подробности об уничтожении диверсантов в Белгородской области
Политолог Юрин: Британия играет с огнём и рискует быть втянутой в большой европейский конфликт
Врач рассказала, кому не стоит есть гречневую кашу
Гастроэнтеролог Козловская перечислила гражданам РФ продукты, снижающие риск развития онкологии
Невролог рассказала, какие продукты вызывают мигрень
Певец SHAMAN сыграл полигамную свадьбу: об этом мечтает каждый русский мужчина
Врач-кардиолог Варфоломеев назвал напиток, снижающий риск образования тромбов
Панин об объявлении его в розыск по террористической статье: Позвонили даже из школы, в которой учится моя дочка
Популярное
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции

Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.

РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
РИА Новости: артисты на Западе изменяют песни о Российской Федерации
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Названа цель публикации списка артистов, помогающих ВСУ
ВС России наступают, стремясь взять Авдеевку в клещи
Бионика: мать-природа — лучший учитель Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
Ситуация с ценами на Турцию вызвала смешанные чувства у туристов из России
От Пугачёвой до Абрамовича: чёрный список спонсоров ВСУ разобрали в деталях
От Пугачёвой до Абрамовича: чёрный список спонсоров ВСУ разобрали в деталях
Последние материалы
Шойгу рассказал подробности об уничтожении диверсантов в Белгородской области
Политолог Юрин: Британия играет с огнём и рискует быть втянутой в большой европейский конфликт
Врач рассказала, кому не стоит есть гречневую кашу
Гастроэнтеролог Козловская перечислила гражданам РФ продукты, снижающие риск развития онкологии
Невролог рассказала, какие продукты вызывают мигрень
Певец SHAMAN сыграл полигамную свадьбу: об этом мечтает каждый русский мужчина
Врач-кардиолог Варфоломеев назвал напиток, снижающий риск образования тромбов
Панин об объявлении его в розыск по террористической статье: Позвонили даже из школы, в которой учится моя дочка
Терапевт Ильинская назвала гражданам РФ четыре признака злоупотребления солью
Историки подтверждают отсутствие Украины на картах Европы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников