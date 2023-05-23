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Петр Дерябин

Клематис: посадка, выращивание и уход

3:19
Садоводство

Клематисы — изящные и привлекательные растения, которые могут превратить обычный сад в настоящий рай из цветов.

Клематис: посадка, выращивание и уход
Фото: omsksadovod. ru/wp-content/uploads/2020/11/Akaishi.jpg

Клематисы — это вьющиеся лианы, которые могут вырастать до значительных размеров и украшать заборы, беседки и стены домов своими красивыми цветами. Известно более 300 видов клематисов, и каждый из них имеет свою уникальную привлекательность.

Клематис: посадка, выращивание и уход

Выбор места для посадки

Выбор правильного места для посадки клематисов имеет решающее значение для их успешного развития и процветания.

  • Во-первых, необходимо выбрать место с хорошим освещением. Клематисы любят солнечные места, но некоторые сорта также могут процветать в полутени.
  • Во-вторых, необходимо учесть почву.

Клематисы предпочитают рыхлые, плодородные почвы с хорошим дренажем. Поэтому перед посадкой рекомендуется подготовить грунт, добавив компост или перегной для улучшения его структуры и питательности.

Подготовка грунта и посадка

Сначала необходимо выбрать правильное место и подготовить грунт, как было описано ранее. Затем следует выбрать подходящую опору для клематисов, такую как решетка или шпалера.

Для посадки клематисов рекомендуется выкопать яму размером около 45x45x45 см. Дно ямы следует усилить слоем дренажа, например, гравия или керамзита. Затем в яму добавляется питательный грунт с добавкой компоста или перегноя. 

Уход и подкормка

Клематисы требуют регулярного ухода для сохранения их здоровья и красоты. Важной составляющей ухода является полив. Клематисы нуждаются в достаточном количестве влаги, особенно в периоды активного роста. Однако важно избегать переувлажнения, чтобы не вызывать гниение корней.

Также необходимо регулярно подкармливать клематисы. Для этого можно использовать специальные удобрения для цветущих растений или комплексные удобрения, богатые азотом, фосфором и калием. Подкормку проводят в начале весны, перед началом активного роста, а затем повторяют каждые 4-6 недель до конца сезона. 

Обрезка и поддержка клематисов

Обрезка является неотъемлемой частью ухода за клематисами. Она помогает поддерживать растение в хорошей форме, стимулирует цветение. Обрезку следует проводить в конце зимы или ранней весной перед началом активного роста.

Во время обрезки необходимо удалить мёртвые и повреждённые ветви, а также оставить основные стебли, придающие растению форму. Некоторые сорта клематисов требуют более строгой обрезки, например, обрезку до здоровой почки. Важно ознакомиться с конкретными рекомендациями для выбранного сорта.

Также клематисы нуждаются в поддержке. Посадите их у опоры, чтобы они могли подняться и виться. Регулярно проверяйте и подвязывайте побеги, чтобы они не падали и не повреждались.

Клематисы для начинающих
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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