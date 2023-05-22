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Петр Дерябин

Как вырастить клубнику: пошаговая инструкция

3:24
Садоводство

Выращивание клубники является популярным хобби для многих садоводов. 

Как вырастить клубнику: пошаговая инструкция
Фото: pixabay.com

Как вырастить клубнику

Подготовка почвы

Выбор подходящей почвы является ключевым фактором для успешного выращивания клубники. Почва должна быть хорошо дренированной, плодородной и иметь оптимальный pH-уровень. Важно выбрать почву с нейтральным или слегка кислым pH-уровнем, примерно от 5,5 до 6,5. Это обеспечит хороший рост корней и плодоношение растений.

Перед посадкой клубники рекомендуется подготовить почву. Это включает удаление сорняков, рыхление почвы и добавление органических удобрений. Органические удобрения, такие как перегной или компост, улучшают структуру почвы и обеспечивают растения необходимыми питательными веществами.

Выбор сортов клубники

На рынке существует множество различных сортов клубники. При выборе сорта необходимо учитывать климатические условия вашего региона, а также ваши предпочтения в отношении вкуса и размера ягод. 

Факторы, которые следует учитывать при выборе сорта, включают:

  • устойчивость к болезням,
  • урожайность,
  • размер и вкус ягод,
  • а также возможность выращивания сорта в конкретном климате.

Посадка клубники

Правильное время для посадки клубники зависит от климатических условий и сорта. Обычно клубнику рекомендуется сажать весной или осенью. Весенняя посадка позволяет растениям хорошо укорениться и укрепиться перед началом сезона роста, в то время как осенняя посадка даёт им время укорениться перед зимой.

При посадке клубники важно определить правильную глубину и расстояние между растениями. Клубнику следует сажать на глубину, чтобы корни были полностью погружены в почву. Расстояние между растениями должно быть примерно 30-40 сантиметров, чтобы обеспечить им достаточное пространство для роста и развития.

После посадки растений важно обеспечить им хороший уход. Это включает регулярный полив, особенно в период сухости, и подкормку растений удобрениями. Клубника нуждается в достаточном количестве влаги для нормального роста и развития ягод. При поливе следует избегать переувлажнения почвы, чтобы не вызывать гниение корней.

Важно также регулярно удалять сорняки, чтобы они не конкурировали с клубникой за питательные вещества и пространство. Мульчирование грядки может помочь подавить сорняки и сохранить влагу в почве.

Полив и удобрение

Регулярный полив является важным аспектом ухода за клубникой. Растения нуждаются в достаточном количестве воды для обеспечения правильного роста и развития плодов. Рекомендуется поливать клубнику регулярно, особенно в период сухости. 

Удобрения играют важную роль в росте и плодоношении клубники. Рекомендуется использовать удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, а также другие микроэлементы. Это поможет обеспечить растения необходимыми питательными веществами для здорового роста и хорошего урожая. 

Клубника будет в 10 раз больше если сделаете это..
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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