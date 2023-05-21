Важные нюансы при стрижке газона

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Красивый и ухоженный газон является гордостью любого садовода. Однако для этого необходимо знать, как правильно косить траву.

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Как правильно косить траву

Подготовка

Перед началом работы необходимо проверить состояние газона. Удалите преграды, такие как камни, палки или игрушки, которые могут повредить газонокосилки. Также убедитесь, что настройка газонокосилки соответствует условиям. Для электрических газонокосилок проверьте состояние провода и подключение к электрической сети. Если вы используете аккумуляторную газонокосилку, удостоверьтесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Выбор правильного времени для работ

Выбор времени для стрижки травы также важен для достижения наилучших результатов. Учтите условия погоды. Избегайте проведения работ во время дождя или сильного солнечного зноя. Лучшее время для стрижки — прохладные часы утра или позднего вечера, когда трава высушена и нет прямого солнечного света.

Как косить траву

Правильная техника стрижки травы также играет важную роль. Установите правильную высоту среза газона. Оптимальная высота зависит от типа газона и времени года. Обычно рекомендуется не срезать более трети высоты травы за один раз. Косите траву в разных направлениях, чтобы предотвратить появление следов от колёс газонокосилки. Убедитесь, что скорость машины умеренная, чтобы обеспечить ровный срез. Следите за равномерностью, чтобы не пропустить участки газона.

Уход

После стрижки необходимо убрать стрезанную траву. Это можно сделать с помощью садового веера или собрать в мешок, если газонокосилка оснащена такой функцией. После стрижки рекомендуется поливать газон и применять удобрения для его питания. Также важно периодически проверять и чистить газонокосилку, чтобы она оставалась в хорошем рабочем состоянии.

Дополнительные советы по уходу за газоном

Помимо регулярной стрижки, существуют и другие моменты ухода за газоном. Проведите аэрацию и разрыхление почвы, чтобы улучшить проницаемость воды и питательных веществ. Регулярно обрезайте края газона для создания аккуратного вида. Контролируйте наличие сорняков и болезней и принимайте меры по их устранению, чтобы газон оставался здоровым и красивым.