Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Важные нюансы при стрижке газона

2:34
Садоводство

Красивый и ухоженный газон является гордостью любого садовода. Однако для этого необходимо знать, как правильно косить траву. 

Важные нюансы при стрижке газона
Фото: Фото с сайта unsplash. com

Как правильно косить траву

Подготовка

Перед началом работы необходимо проверить состояние газона. Удалите преграды, такие как камни, палки или игрушки, которые могут повредить газонокосилки. Также убедитесь, что настройка газонокосилки соответствует условиям. Для электрических газонокосилок проверьте состояние провода и подключение к электрической сети. Если вы используете аккумуляторную газонокосилку, удостоверьтесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Выбор правильного времени для работ

Выбор времени для стрижки травы также важен для достижения наилучших результатов. Учтите условия погоды. Избегайте проведения работ во время дождя или сильного солнечного зноя. Лучшее время для стрижки — прохладные часы утра или позднего вечера, когда трава высушена и нет прямого солнечного света.

Как косить траву

Правильная техника стрижки травы также играет важную роль. Установите правильную высоту среза газона. Оптимальная высота зависит от типа газона и времени года. Обычно рекомендуется не срезать более трети высоты травы за один раз. Косите траву в разных направлениях, чтобы предотвратить появление следов от колёс газонокосилки. Убедитесь, что скорость машины умеренная, чтобы обеспечить ровный срез. Следите за равномерностью, чтобы не пропустить участки газона.

Уход

После стрижки необходимо убрать стрезанную траву. Это можно сделать с помощью садового веера или собрать в мешок, если газонокосилка оснащена такой функцией. После стрижки рекомендуется поливать газон и применять удобрения для его питания. Также важно периодически проверять и чистить газонокосилку, чтобы она оставалась в хорошем рабочем состоянии.

Дополнительные советы по уходу за газоном

Помимо регулярной стрижки, существуют и другие моменты ухода за газоном. Проведите аэрацию и разрыхление почвы, чтобы улучшить проницаемость воды и питательных веществ. Регулярно обрезайте края газона для создания аккуратного вида. Контролируйте наличие сорняков и болезней и принимайте меры по их устранению, чтобы газон оставался здоровым и красивым.

Чем лучше всего КОСИТЬ ТРАВУ?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
Зеленский провёл аналогию между Хиросимой и Артёмовском
Эксперты рассказали о полезных свойствах гвоздики травянки для здоровья
Американцы набросились на Байдена за желание поставить Киеву истребители F-16
Какую клемму нужно первой отсоединять от аккумулятора
Эксперт Дандыкин назвал новые цели ВС РФ после освобождения Артёмовска
Певицу Лободу раскритиковали на Украине из-за планов выступить в Киеве
Кадыров рассказал о подготовке терактов против него со стороны украинских и западных спецслужб
Проблемы и болезни у бузины: уход за растением
МК: пиар-директор Анна Исаева раскрыла семейные отношения Гурцкой и Кучеренко
В Сети осудили Анналену Бербок за попытки указывать Ближнему Востоку: "Это катастрофа"
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
DP.RU: 250 тысяч граждан РФ стали жертвами синдрома внезапной смерти
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Сильно изменившаяся Варум вышла в свет: Долина рассказала о болезни певицы
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Опасные продукты для "сердечников" назвал кардиолог Пикша
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
Обострят патологии: названы три самые вредные каши
Обострят патологии: названы три самые вредные каши
Последние материалы
Секатор для сада: как выбрать качественный инструмент
Топ-13 лучших цветов для вашего дачного участка
Клубника: полезные свойства и противопоказания
Зеленский провёл аналогию между Хиросимой и Артёмовском
Эксперты рассказали о полезных свойствах гвоздики травянки для здоровья
Американцы набросились на Байдена за желание поставить Киеву истребители F-16
Какую клемму нужно первой отсоединять от аккумулятора
Эксперт Дандыкин назвал новые цели ВС РФ после освобождения Артёмовска
Певицу Лободу раскритиковали на Украине из-за планов выступить в Киеве
Кадыров рассказал о подготовке терактов против него со стороны украинских и западных спецслужб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников