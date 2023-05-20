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Петр Дерябин

Полезный сорняк в саду: как вырастить крапиву

3:10
Садоводство

Крапива — это одно из наиболее распространённых растений, которые можно найти в садах и полях по всей России. Она известна своими лечебными свойствами, такими как очищение крови, укрепление иммунной системы.

Полезный сорняк в саду: как вырастить крапиву
Фото: plantura. garden/uk/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/stinging-nettle-plant.jpg

Как вырастить полезную крапиву в саду

Подготовка почвы

Перед тем, как начать выращивать крапиву, необходимо подготовить почву. Крапива предпочитает рыхлые, питательные и влажные почвы. Вы можете добавить компост или перегной для улучшения качества почвы. Также не забудьте про дренаж, чтобы избежать залегания воды.

Выбор сорта

Существует множество видов крапивы, но не все из них одинаково полезны. Чтобы получить максимальную пользу, выберите сорт крапивы, богатый витаминами и минералами. Например, сорт Urtica dioica содержит больше железа, чем другие виды.

Посев семян

Вы можете начать выращивать крапиву в любое время года, но лучшее время для посева семян — это весна или осень. Разместите семена на глубине 1-2 см и полейте водой. После появления ростков пересадите их в отдельные горшки или на грядку.

Уход за крапивой

Крапива нуждается в регулярном поливе и удобрении. Постарайтесь поддерживать почву влажной, но не заливайте её. Подкармливайте крапиву раз в месяц компостом или органическим удобрением. Также не забывайте срезать верхушки, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Как собирать крапиву

Крапиву нужно собирать вручную, чтобы избежать повреждения листьев. Используйте перчатки, чтобы избежать уколов. Собирайте листья в течение цветения, когда они богаты питательными веществами.

Как сушить крапиву

Вы можете сушить крапиву, чтобы сохранить её на долгое время. Расположите листья на бумажном полотенце и оставьте на несколько дней на солнце. Затем перенесите листья в прохладное место и дайте им высохнуть полностью.

Как хранить крапиву

Храните сухую крапиву в плотно закрытой стеклянной банке или пластиковом контейнере в прохладном, сухом месте, чтобы сохранить питательные вещества.

Как можно использовать крапиву

В кулинарии

Крапива имеет уникальный вкус и может использоваться в кулинарии. Вы можете добавлять её в салаты, супы и соусы. Также из крапивы можно приготовить зелёный чай.

В медицине

Крапива широко используется в традиционной медицине. Её листья используют для лечения заболеваний почек и печени, а также для снижения уровня холестерина в крови. Крапивный чай может помочь при аллергии и болезнях дыхательных путей.

Для ухода за волосами

Крапива может быть полезна для ухода за волосами. Она богата витаминами и минералами, такими как железо и калий, которые помогают укрепить волосы и ускорить их рост. Вы можете использовать крапивный настой как ополаскиватель для волос.

Как вырастить полезную крапиву
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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