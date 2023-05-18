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Петр Ермилин

Эксперты дали советы по ограждению дачного участка

3:26
Садоводство

Ограда — это необходимый элемент любого участка земли, предназначенный для защиты от несанкционированного проникновения, а также для создания ощущения уюта и безопасности.

Эксперты дали советы по ограждению дачного участка
Фото: fenceworksnw. com/wp-content/uploads/2020/12/0-Standard-PT-PT-DE-Cedar.jpg

Прежде чем приступать к установке ограды, необходимо подготовить участок, на котором она будет установлена. Для этого необходимо:

  • Оценить территорию и составить план. Необходимо определить границы участка, который будет огражден. Это позволит точно рассчитать количество материала, необходимого для установки ограды, а также спланировать процесс установки.
  • Выбрать материал. Ограду можно устанавливать из разных материалов: металла, дерева, камня, пластика и т. д. При выборе материала необходимо учитывать целый ряд факторов: стоимость, долговечность, стиль, соответствие окружающей местности, необходимость дополнительной обработки и т. д.
  • Подготовить инструменты и оборудование. Для установки ограды необходимы инструменты и оборудование: молоток, сверла, шуруповерт, леска, рулетка, уровень и т. д. Подготовьте всё необходимое заранее, чтобы не приходилось искать что-то во время установки.

Установка ограды

Разметка места установки

Перед началом установки ограды необходимо разметить место, где она будет установлена. Отметьте все углы и места, где будут расположены стойки.

Установка стоек

Стойки должны быть установлены в заранее подготовленные ямы глубиной от 50 до 100 см. Ширина ям должна быть не менее чем вдвое шире, чем диаметр стойки. После установки стойки необходимо засыпать их землей и уплотнить.

Установка перекладин

Перекладины необходимы для жёсткости конструкции. Они устанавливаются на определённой высоте от земли и крепятся к стойкам. Расстояние между перекладинами должно быть одинаковым и зависит от высоты ограды. Например, для ограды высотой 1,5 метра расстояние между перекладинами должно быть не более 2 метров.

Установка самой ограды

После установки стоек и перекладин можно приступать к установке самой ограды. Как правило, ограда состоит из панелей, которые крепятся к перекладинам. Если панели слишком длинные, их можно разрезать на несколько частей и крепить друг к другу с помощью специальных крепежей.

Закрепление ограды

После установки ограды необходимо проверить её горизонтальность и вертикальность. Если она наклонена или кривая, её необходимо поправить. После этого ограду необходимо закрепить с помощью специальных крепежей.

Уход за оградой

Чтобы ограда долго служила и сохраняла свой первоначальный вид, за ней необходимо регулярно ухаживать. Вот несколько простых рекомендаций:

  • Регулярно чистите ограду от грязи и пыли с помощью мягкой губки и воды.
  • Проверяйте ограду на наличие повреждений и трещин. Если такие есть, их необходимо немедленно устранить.
  • Если ограда из металла, её необходимо регулярно обрабатывать антикоррозийными средствами.
  • Если ограда из дерева, её необходимо регулярно обрабатывать лаком или краской.
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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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