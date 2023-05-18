Ограда — это необходимый элемент любого участка земли, предназначенный для защиты от несанкционированного проникновения, а также для создания ощущения уюта и безопасности.
Прежде чем приступать к установке ограды, необходимо подготовить участок, на котором она будет установлена. Для этого необходимо:
Перед началом установки ограды необходимо разметить место, где она будет установлена. Отметьте все углы и места, где будут расположены стойки.
Стойки должны быть установлены в заранее подготовленные ямы глубиной от 50 до 100 см. Ширина ям должна быть не менее чем вдвое шире, чем диаметр стойки. После установки стойки необходимо засыпать их землей и уплотнить.
Перекладины необходимы для жёсткости конструкции. Они устанавливаются на определённой высоте от земли и крепятся к стойкам. Расстояние между перекладинами должно быть одинаковым и зависит от высоты ограды. Например, для ограды высотой 1,5 метра расстояние между перекладинами должно быть не более 2 метров.
После установки стоек и перекладин можно приступать к установке самой ограды. Как правило, ограда состоит из панелей, которые крепятся к перекладинам. Если панели слишком длинные, их можно разрезать на несколько частей и крепить друг к другу с помощью специальных крепежей.
После установки ограды необходимо проверить её горизонтальность и вертикальность. Если она наклонена или кривая, её необходимо поправить. После этого ограду необходимо закрепить с помощью специальных крепежей.
Чтобы ограда долго служила и сохраняла свой первоначальный вид, за ней необходимо регулярно ухаживать. Вот несколько простых рекомендаций:
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