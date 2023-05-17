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Петр Ермилин

Топ-9 лучших материалов для создания ограждения на грядках

2:36
Садоводство

Если вы хотите выращивать овощи и фрукты на своём участке, то необходимо защитить их от вредителей и животных. Одним из способов защиты является ограда. 

Топ-9 лучших материалов для создания ограждения на грядках
Фото: pixabay.com

  • Ограждения из дерева

Дерево долговечно и привлекательно внешне, поэтому оно идеально подходит для создания красивой и функциональной ограды. Однако дерево требует регулярного ухода и обработки для предотвращения гниения.

  • Ограждения из металла

Металлические ограждения являются прочными и долговечными, и их можно легко установить. Они также обеспечивают хорошую защиту от животных и вредителей. Однако они не так привлекательны внешне, как деревянные ограждения, и могут поржаветь со временем.

  • Ограждения из пластика

Пластиковые ограждения являются более долговечными и не требуют регулярного ухода. Они также обеспечивают хорошую защиту от вредителей и животных. Кроме того, пластиковые ограждения могут имитировать дерево и металл, что позволяет создавать красивые и функциональные композиции.

  • Ограждения из сетки 

Сетчатые ограждения не только доступны, но и позволяют обеспечить хорошую вентиляцию для овощей и фруктов. Кроме того, их можно легко установить, и они не требуют специального ухода. Однако они могут оказаться недостаточно прочными для защиты от крупных животных.

  • Ограждения из бамбука

Бамбуковые ограждения являются экологичными и прочными. Они также привлекательны внешне и могут создать уютную атмосферу в огороде. Однако они требуют регулярного ухода и обработки для предотвращения гниения.

  • Живая изгородь

Живая изгородь — это ограждение, состоящее из растений, таких как кустарники или деревья. Она может обеспечить хорошую защиту от вредителей и животных. Однако требует регулярного ухода и обрезки, а также занимает время на выращивание.

  • Ограждения из кирпича или камня

Кирпичные или каменные ограждения являются прочными и долговечными, могут быть очень красивыми. Они также обеспечивают хорошую защиту от животных и вредителей. Однако могут быть очень тяжёлыми и дорогими.

  • Ограждения из текстиля

Ограждения из текстиля — это относительное ноу-хау. Они являются лёгкими и прочными и могут обеспечить хорошую защиту от вредителей и животных. Они также могут создавать интересные эффекты света и тени.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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