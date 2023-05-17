Топ-9 лучших материалов для создания ограждения на грядках

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите выращивать овощи и фрукты на своём участке, то необходимо защитить их от вредителей и животных. Одним из способов защиты является ограда.

Фото: pixabay.com

Ограждения из дерева

Дерево долговечно и привлекательно внешне, поэтому оно идеально подходит для создания красивой и функциональной ограды. Однако дерево требует регулярного ухода и обработки для предотвращения гниения.

Ограждения из металла

Металлические ограждения являются прочными и долговечными, и их можно легко установить. Они также обеспечивают хорошую защиту от животных и вредителей. Однако они не так привлекательны внешне, как деревянные ограждения, и могут поржаветь со временем.

Ограждения из пластика

Пластиковые ограждения являются более долговечными и не требуют регулярного ухода. Они также обеспечивают хорошую защиту от вредителей и животных. Кроме того, пластиковые ограждения могут имитировать дерево и металл, что позволяет создавать красивые и функциональные композиции.

Ограждения из сетки

Сетчатые ограждения не только доступны, но и позволяют обеспечить хорошую вентиляцию для овощей и фруктов. Кроме того, их можно легко установить, и они не требуют специального ухода. Однако они могут оказаться недостаточно прочными для защиты от крупных животных.

Ограждения из бамбука

Бамбуковые ограждения являются экологичными и прочными. Они также привлекательны внешне и могут создать уютную атмосферу в огороде. Однако они требуют регулярного ухода и обработки для предотвращения гниения.

Живая изгородь

Живая изгородь — это ограждение, состоящее из растений, таких как кустарники или деревья. Она может обеспечить хорошую защиту от вредителей и животных. Однако требует регулярного ухода и обрезки, а также занимает время на выращивание.

Ограждения из кирпича или камня

Кирпичные или каменные ограждения являются прочными и долговечными, могут быть очень красивыми. Они также обеспечивают хорошую защиту от животных и вредителей. Однако могут быть очень тяжёлыми и дорогими.

Ограждения из текстиля

Ограждения из текстиля — это относительное ноу-хау. Они являются лёгкими и прочными и могут обеспечить хорошую защиту от вредителей и животных. Они также могут создавать интересные эффекты света и тени.