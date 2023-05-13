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Петр Ермилин

Медведка в огороде: советы по борьбе с этим вредителем

3:21
Садоводство

Если вы занимаетесь садоводством, то наверняка знаете, как опасны медведки. Эти маленькие насекомые могут привести к гибели урожая, если их популяцию не контролировать.

Медведка в огороде: советы по борьбе с этим вредителем
Фото: https://adonius.club/

Медведка является вредителем, который атакует корневую систему растений. Это может привести к значительным повреждениям, которые в конечном итоге могут уничтожить растение. Помимо этого, медведки могут переносить бактерии и вирусы, которые опасны для растений. 

Перед тем, как начать бороться с медведками, необходимо понять, почему они появляются. Вот некоторые из основных причин:

  • Отсутствие естественных врагов

Медведки не имеют естественных врагов, которые могли бы ограничить их численность. 

  • Недостаточное количество влаги

Медведки любят сухую почву. Если почва в огороде слишком сухая, это может привести к тому, что медведки станут ещё более активными.

  • Наличие органических материалов

Медведки питаются органическими материалами, такими как корни растений и органические удобрения. 

Как бороться с медведками

Использование нематод

Нематоды — это микроскопические черви, которые являются естественными врагами медведок. Их можно купить в магазинах, которые продают товары для садоводства. Нематоды запускаются в почву, затем те ищут медведок и уничтожают их. Этот метод борьбы с медведками является безопасным и экологически чистым, что делает его привлекательным для многих садоводов.

Использование ловушек

Ловушки могут помочь в борьбе с медведками, но они не могут полностью исключить вредительство. Ловушки можно приобрести в магазинах, которые продают товары для садоводства, или сделать самостоятельно. Одним из наиболее эффективных методов является использование ловушек с органическими приманками, такими как корни растений или органические удобрения.

Использование химических средств

Химические средства могут быть эффективными в борьбе с медведками, но они также могут быть вредными для окружающей среды. Поэтому если вы решите использовать химические средства, необходимо следовать инструкции по применению. Кроме того, необходимо использовать только те средства, которые рекомендованы для борьбы с медведками.

Как предотвратить появление медведок

Регулярно поливайте почву

Медведки любят сухую почву, поэтому регулярный полив поможет уменьшить их активность.

Избегайте использования органических материалов в качестве укрытия

Органические материалы, такие как опавшие листья, могут стать убежищем для медведок и способствовать их размножению. 

Регулярно прореживайте растения

Медведки любят укрытия, поэтому регулярное прореживание растений поможет уменьшить их численность.

Используйте кальций

Использование кальция может помочь предотвратить появление медведок. Кальций укрепляет клеточные стенки растений, делая их менее уязвимыми для вредителей.

Используйте мульчу

Мульча поможет удерживать влагу в почве и предотвратить её пересыхание. Это поможет уменьшить активность медведок, которые предпочитают сухую почву.

Медведка - кошмар садоводов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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