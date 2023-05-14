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Петр Ермилин

Три главных преимущества чечевицы для здоровья

2:48
Садоводство

Чечевица — это растение из семейства Бобовые, которое произрастает по всему миру. Она является важным источником белка, углеводов, витаминов и минералов. Чечевица очень популярна в кулинарии и может использоваться для приготовления различных блюд, включая супы, салаты и гарниры.

Три главных преимущества чечевицы для здоровья
Фото: static.agriculture. com/s3fs-public/image/2018/09/14/Lentil%20pods%20in%20hand_0e1073d1434547a00e6040aac381d6d23b5fbd48%5B1%5D.jpg

Чечевица содержит множество питательных веществ, которые необходимы для здорового питания. Она является богатым источником

  • белка,
  • калия,
  • магния,
  • фосфора,
  • железа,
  • цинка,
  • витаминов B.

Кроме того, чечевица содержит растительные волокна, которые помогают улучшить пищеварение и уменьшить уровень холестерина в крови.

Преимущества употребления чечевицы

Употребление чечевицы имеет ряд преимуществ для здоровья.

  • Во-первых, она помогает улучшить работу пищеварительной системы благодаря содержанию в ней растительных волокон.
  • Во-вторых, чечевица помогает укрепить иммунную систему, благодаря содержанию витаминов и минералов.
  • В-третьих, чечевица может помочь снизить уровень холестерина в крови, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Использование чечевицы в кулинарии

Чечевица очень универсальна и может использоваться для приготовления различных блюд. 

Супы

Чечевица идеально подходит для приготовления супов. Для этого необходимо залить чечевицу водой и варить на небольшом огне до полной готовности. Затем добавить в суп овощи, специи и другие ингредиенты по вкусу.

Гарниры

Чечевица может быть отличным гарниром для основных блюд, таких как мясо или рыба. Для приготовления гарнира необходимо варить чечевицу на небольшом огне, пока она не станет мягкой и тягучей. Затем её можно приправить специями и добавить соль по вкусу.

Чечевичный хумус

Чечевица также может быть использована для приготовления здорового и вкусного хумуса. Для этого необходимо замочить чечевицу на несколько часов, затем сварить на небольшом огне и смешать с оливковым маслом, лимонным соком, чесноком и тахини.

Как выбрать и хранить чечевицу

При выборе чечевицы необходимо обращать внимание на её внешний вид и качество. Чечевица должна быть целой, без пятен или повреждений. Также необходимо обратить внимание на дату изготовления и срок годности.

Чечевица может храниться в сухом и прохладном месте до 12 месяцев. После вскрытия упаковки чечевицу необходимо хранить в герметично закрытой ёмкости в прохладном месте.

Выращивание чечевицы
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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