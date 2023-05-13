Высаживаем пальму в саду: как создать подходящие условия

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы мечтаете о том, чтобы вырастить пальму на своём садовом участке, то вам необходимо понимать, что это непростой процесс, так как пальмы являются экзотическими растениями и требуют определённых условий для роста.

Фото: https://pibig.info/

Выбор пальмы

Сабаль бермудский (Sabal bermudana)

Эта пальма может выживать при температурах до минус 15 градусов Цельсия и может достигать высоты до 15 метров.

Ливистона китайская (Livistona chinensis)

Эта пальма также может выживать при температурах до минус 15 градусов Цельсия и может достигать высоты до 10 метров.

Кокосовая пальма (Cocos nucifera)

Эта пальма может выживать при температурах до 0 градусов Цельсия и может достигать высоты до 30 метров.

Создание подходящих условий для выращивания пальмы

Вам необходимо создать подходящие условия для выращивания пальмы в вашем огороде.

Освещение

Пальмы нуждаются в ярком солнечном свете, поэтому необходимо выбрать для посадки место, где ваша пальма будет получать его в достаточном количестве.

Почва

Пальмы нуждаются в хорошо дренированной почве. Вы можете добавить песок и перегной, чтобы улучшить дренаж и обеспечить необходимую влажность почвы.

Температура

Пальмы нуждаются в тепле. В зимний период можно использовать специальные укрытия для защиты от морозов.

Полив

Пальмы нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркое время года. Вам необходимо убедиться, что почва остаётся влажной, но не слишком мокрой.

Удобрения

Пальму необходимо регулярно удобрять, чтобы она получала необходимые питательные вещества для роста и развития.

Шаги по выращиванию пальмы

Выбор правильного места

Выберите место, где пальма будет получать достаточное количество солнечного света и будет защищена от ветров.

Подготовка почвы

Добавьте перегной и песок в почву, чтобы улучшить дренаж и обеспечить необходимую влажность.

Посадка пальмы

Выкопайте достаточно глубокую яму, чтобы там поместились корни пальмы. После этого поместите пальму в яму и заполните корни почвой.

Уход за пальмой

Регулярно поливайте пальму. Также не забывайте удобрять пальму регулярно и удалять отмершие листья.

Защита от зимних морозов

В зимний период необходимо защитить пальму от морозов, используя специальные укрытия, также можно перенести её в помещение.