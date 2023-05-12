Капуста — это здоровая и питательная зелёная культура. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые не только укрепляют иммунную систему, но и помогают бороться со многими болезнями.
Капуста содержит большое количество витаминов и минералов, которые необходимы для правильной работы организма. Она является источником витаминов С, К и А, а также фолиевой кислоты и кальция. Кроме того, она содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами и предотвращать возникновение многих заболеваний.
Преимущества капусты для здоровья:
Капуста требует плодородной и рыхлой почвы, которая хорошо дренируется. Подготовьте почву заранее, чтобы она была готова для высадки рассады. Хорошо перекопайте землю и добавьте компост или перегной, чтобы улучшить её качество.
Выбирайте рассаду капусты в возрасте от 5 до 7 недель. Лучше всего подойдёт рассада с короткими и толстыми стеблями, листья должны быть зелёного цвета. Избегайте рассады с длинными стеблями и желтоватыми листьями.
Перед посадкой нужно вырыть лунки глубиной около 10 см и диаметром около 20 см. Расстояние между лунками должно быть не менее 30 см. Перед посадкой рассады залейте каждую лунку водой, чтобы увлажнить почву. Осторожно вытащите рассаду из горшка и поместите её в лунку, затем заполните оставшееся место почвой.
Уход за капустой включает:
Капуста нуждается в достаточном количестве влаги, особенно во время жаркой погоды. Поливайте её регулярно, но избегайте переувлажнения почвы.
Капуста нуждается в подкормке, чтобы вырасти здоровой и крепкой. Подкармливайте капусту органическим удобрением через каждые 2-3 недели. Вы можете использовать компост или перегной.
Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.