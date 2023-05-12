Выращиваем капусту: главные правила получения качественного урожая

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста — это здоровая и питательная зелёная культура. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые не только укрепляют иммунную систему, но и помогают бороться со многими болезнями.

Фото: pixabay.com

Польза капусты для здоровья

Капуста содержит большое количество витаминов и минералов, которые необходимы для правильной работы организма. Она является источником витаминов С, К и А, а также фолиевой кислоты и кальция. Кроме того, она содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами и предотвращать возникновение многих заболеваний.

Преимущества капусты для здоровья:

Укрепление иммунной системы. Витамин С, содержащийся в капусте, помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций и воспалительных процессов.

Предотвращение рака. Антиоксиданты, содержащиеся в капусте, могут помочь предотвратить возникновение рака.

Защита сердца. Капуста содержит калий, который помогает снизить кровяное давление и защитить сердце от заболеваний.

Польза для пищеварения. Капуста содержит большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение и предотвращает запоры.

Как выращивать капусту

Подготовка почвы

Капуста требует плодородной и рыхлой почвы, которая хорошо дренируется. Подготовьте почву заранее, чтобы она была готова для высадки рассады. Хорошо перекопайте землю и добавьте компост или перегной, чтобы улучшить её качество.

Выбор рассады

Выбирайте рассаду капусты в возрасте от 5 до 7 недель. Лучше всего подойдёт рассада с короткими и толстыми стеблями, листья должны быть зелёного цвета. Избегайте рассады с длинными стеблями и желтоватыми листьями.

Посадка рассады

Перед посадкой нужно вырыть лунки глубиной около 10 см и диаметром около 20 см. Расстояние между лунками должно быть не менее 30 см. Перед посадкой рассады залейте каждую лунку водой, чтобы увлажнить почву. Осторожно вытащите рассаду из горшка и поместите её в лунку, затем заполните оставшееся место почвой.

Уход за капустой

Уход за капустой включает:

полив,

подкормку,

борьбу с вредителями.

Капуста нуждается в достаточном количестве влаги, особенно во время жаркой погоды. Поливайте её регулярно, но избегайте переувлажнения почвы.

Капуста нуждается в подкормке, чтобы вырасти здоровой и крепкой. Подкармливайте капусту органическим удобрением через каждые 2-3 недели. Вы можете использовать компост или перегной.