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Петр Ермилин

Выращивание томатов дома: 5 шагов к получению вкусных овощей

2:52
Садоводство

За несколько веков до нашей эры в Перу было сделано великое открытие — перуанцы научились выращивать томаты. В наше время помидоры — самые популярные овощи. Они идеальны и на завтрак, и на обед или ужин. Не говоря уже о полезных свойствах томатов.

Выращивание томатов дома: 5 шагов к получению вкусных овощей
Фото: pixabay.com

Регулярное употребление помидоров может:

  • снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака благодаря антиоксиданту ликопину;
  • улучшить иммунную систему благодаря витамину С;
  • контролировать артериальное давление и предотвращать сердечно-сосудистые заболевания благодаря калию;
  • укрепить кости и улучшить кровообращение благодаря витамину K;
  • поддерживать здоровый рост тканей и функцию клеток благодаря фолату.

Сезон садоводства начался, и нет лучшего времени, чтобы начать выращивать томаты у себя дома. 

Как вырастить помидоры дома

Для выращивания томатов в домашних условиях не нужно быть опытным садоводом. Следуйте этим 5 шагам — и вы получите вкусные и свежие томаты.

  • Шаг 1: Выберите правильное место. Томаты нуждаются в условиях, чтобы расти здоровыми, в том числе в хорошем освещении, тепле и доступе к воде. Выберите место, где они получат минимум 6-8 часов солнечного света в день. Также обеспечьте на защиту от ветра и дождя, так как они могут повредить растение.
  • Шаг 2: Выберите подходящую почву. Томаты нуждаются в плодородной почве с хорошим дренажом. Если вы собираетесь выращивать томаты в горшках, используйте смесь грунта для овощных культур.
  • Шаг 3: Посадите растения. Если вы собираетесь выращивать томаты из семян, посадите их в контейнеры за 6-8 недель до того, как вы планируете высадить их в почву. Если вы покупаете уже готовую рассаду, выбирайте здоровые растения без признаков болезней или повреждений. Поместите растения в почву на расстоянии 45-60 см друг от друга.
  • Шаг 4: Полейте и удобряйте. Томаты нуждаются в регулярном поливе и удобрении. Поливайте растения каждую неделю и удобряйте их раз в две недели. Используйте удобрения, специально предназначенные для томатов.
  • Шаг 5: Установите подпорки для растений. Томаты нуждаются в опоре, чтобы расти вертикально и не касаться земли. Используйте специальные подпорки для томатов или просто привяжите растения верёвкой к колышкам. Также удаляйте отцветшие цветы и листья, чтобы обеспечить лучшее освещение и вентиляцию.

Следуя этим простым шагам, вы сможете вырастить свои собственные свежие томаты.

Как вырастить помидоры дома?
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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