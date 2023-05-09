Выращивание томатов дома: 5 шагов к получению вкусных овощей

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

За несколько веков до нашей эры в Перу было сделано великое открытие — перуанцы научились выращивать томаты. В наше время помидоры — самые популярные овощи. Они идеальны и на завтрак, и на обед или ужин. Не говоря уже о полезных свойствах томатов.

Фото: pixabay.com

Регулярное употребление помидоров может:

снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака благодаря антиоксиданту ликопину;

улучшить иммунную систему благодаря витамину С;

контролировать артериальное давление и предотвращать сердечно-сосудистые заболевания благодаря калию;

укрепить кости и улучшить кровообращение благодаря витамину K;

поддерживать здоровый рост тканей и функцию клеток благодаря фолату.

Сезон садоводства начался, и нет лучшего времени, чтобы начать выращивать томаты у себя дома.

Как вырастить помидоры дома

Для выращивания томатов в домашних условиях не нужно быть опытным садоводом. Следуйте этим 5 шагам — и вы получите вкусные и свежие томаты.

Шаг 1: Выберите правильное место. Томаты нуждаются в условиях, чтобы расти здоровыми, в том числе в хорошем освещении, тепле и доступе к воде. Выберите место, где они получат минимум 6-8 часов солнечного света в день. Также обеспечьте на защиту от ветра и дождя, так как они могут повредить растение.

Выберите правильное место. Томаты нуждаются в условиях, чтобы расти здоровыми, в том числе в хорошем освещении, тепле и доступе к воде. Выберите место, где они получат минимум 6-8 часов солнечного света в день. Также обеспечьте на защиту от ветра и дождя, так как они могут повредить растение. Шаг 2: Выберите подходящую почву. Томаты нуждаются в плодородной почве с хорошим дренажом. Если вы собираетесь выращивать томаты в горшках, используйте смесь грунта для овощных культур.

Выберите подходящую почву. Томаты нуждаются в плодородной почве с хорошим дренажом. Если вы собираетесь выращивать томаты в горшках, используйте смесь грунта для овощных культур. Шаг 3: Посадите растения. Если вы собираетесь выращивать томаты из семян, посадите их в контейнеры за 6-8 недель до того, как вы планируете высадить их в почву. Если вы покупаете уже готовую рассаду, выбирайте здоровые растения без признаков болезней или повреждений. Поместите растения в почву на расстоянии 45-60 см друг от друга.

Посадите растения. Если вы собираетесь выращивать томаты из семян, посадите их в контейнеры за 6-8 недель до того, как вы планируете высадить их в почву. Если вы покупаете уже готовую рассаду, выбирайте здоровые растения без признаков болезней или повреждений. Поместите растения в почву на расстоянии 45-60 см друг от друга. Шаг 4: Полейте и удобряйте. Томаты нуждаются в регулярном поливе и удобрении. Поливайте растения каждую неделю и удобряйте их раз в две недели. Используйте удобрения, специально предназначенные для томатов.

Полейте и удобряйте. Томаты нуждаются в регулярном поливе и удобрении. Поливайте растения каждую неделю и удобряйте их раз в две недели. Используйте удобрения, специально предназначенные для томатов. Шаг 5: Установите подпорки для растений. Томаты нуждаются в опоре, чтобы расти вертикально и не касаться земли. Используйте специальные подпорки для томатов или просто привяжите растения верёвкой к колышкам. Также удаляйте отцветшие цветы и листья, чтобы обеспечить лучшее освещение и вентиляцию.

Следуя этим простым шагам, вы сможете вырастить свои собственные свежие томаты.