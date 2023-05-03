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Петр Ермилин

Английская соль - универсальное удобрение для растений в саду

2:47
Садоводство

Английскую соль (соль Эпсома) люди обычно используют в ваннах, чтобы облегчить боли благодаря высокому содержанию магния, она также является отличной добавкой к почве, которую используют опытные садоводы!

Английская соль - универсальное удобрение для растений в саду
Фото: pixabay. com

Английская соль, используемая правильно в саду, поможет вырастить здоровый и богатый урожай.

Как использовать английскую соль в саду

  • Подготовка почвы перед посадкой растений. Опустите корень растения в ёмкость с водой, в которую предварительно добавьте около половины стакана английской соли. На этой стадии соль помогает укрепить корни для приспособления к окружающей среде, улучшая шансы на здоровый рост.
  • При посадке рассады. При посадке рассады или новых растений добавьте примерно 1 столовую ложку соли в землю, куда будет высажено растение. Эпсомская соль помогает улучшить производство хлорофилла, что полезно для растения и помогает ему лучше адаптироваться к окружающей среде.
  • При подготовке почвы для посадки. Посыпьте примерно 1-2 стакана эпсомской соли на каждые 4 квадратных метра почвы. 
  • В период роста. На 3 литра добавьте около половины стакана соли Эпсома. Используйте эту воду, богатую магнием, для полива растений, аккуратно наливайте её у корней. Повторяйте эту процедуру на протяжении всего периода роста.
  • Постоянная прикормка солью обеспечит растения магнием. Обычно дефицит магния может проявляться в скручивании или появлении жёлтых и тусклых листьев.

Почему стоит использовать соль Эпсома в саду

  • Помогает почве лучше всего усваивать необходимые питательные вещества

Добавление сульфата магния в почву помогает растению лучше всего усваивать другие ключевые питательные вещества. 

  • Дарит сладость и сочность фруктам

Сульфат магния способствует производству хлорофилла, который в свою очередь обеспечивает растение дополнительной энергией. С более высоким уровнем энергии растения способны производить полноценные, сочные и сладкие фрукты.

  • Убивает сорняки и вредителей

Сульфат магния отпугивает вредителей. Посыпьте соль везде, где вы видите улиток и слизней, и они будут держаться подальше. 

Чтобы убить сорняки:

  • добавьте 2 стакана соли в 3 литра воды,
  • туда же 1 стакан уксуса,
  • маленькую крышку жидкого моющего средства.

Положите смесь во флакон со спреем и распылите на основание сорняков, чтобы убить их. Будьте осторожны и не распыляйте эту смесь на свои растения.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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