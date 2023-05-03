Английская соль - универсальное удобрение для растений в саду

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Английскую соль (соль Эпсома) люди обычно используют в ваннах, чтобы облегчить боли благодаря высокому содержанию магния, она также является отличной добавкой к почве, которую используют опытные садоводы!

Фото: pixabay. com

Английская соль, используемая правильно в саду, поможет вырастить здоровый и богатый урожай.

Как использовать английскую соль в саду

Подготовка почвы перед посадкой растений. Опустите корень растения в ёмкость с водой, в которую предварительно добавьте около половины стакана английской соли. На этой стадии соль помогает укрепить корни для приспособления к окружающей среде, улучшая шансы на здоровый рост.

Опустите корень растения в ёмкость с водой, в которую предварительно добавьте около половины стакана английской соли. На этой стадии соль помогает укрепить корни для приспособления к окружающей среде, улучшая шансы на здоровый рост. При посадке рассады. При посадке рассады или новых растений добавьте примерно 1 столовую ложку соли в землю, куда будет высажено растение. Эпсомская соль помогает улучшить производство хлорофилла, что полезно для растения и помогает ему лучше адаптироваться к окружающей среде.

При посадке рассады или новых растений добавьте примерно 1 столовую ложку соли в землю, куда будет высажено растение. Эпсомская соль помогает улучшить производство хлорофилла, что полезно для растения и помогает ему лучше адаптироваться к окружающей среде. При подготовке почвы для посадки. Посыпьте примерно 1-2 стакана эпсомской соли на каждые 4 квадратных метра почвы.

Посыпьте примерно 1-2 стакана эпсомской соли на каждые 4 квадратных метра почвы. В период роста. На 3 литра добавьте около половины стакана соли Эпсома. Используйте эту воду, богатую магнием, для полива растений, аккуратно наливайте её у корней. Повторяйте эту процедуру на протяжении всего периода роста.

На 3 литра добавьте около половины стакана соли Эпсома. Используйте эту воду, богатую магнием, для полива растений, аккуратно наливайте её у корней. Повторяйте эту процедуру на протяжении всего периода роста. Постоянная прикормка солью обеспечит растения магнием. Обычно дефицит магния может проявляться в скручивании или появлении жёлтых и тусклых листьев.

Почему стоит использовать соль Эпсома в саду

Помогает почве лучше всего усваивать необходимые питательные вещества

Добавление сульфата магния в почву помогает растению лучше всего усваивать другие ключевые питательные вещества.

Дарит сладость и сочность фруктам

Сульфат магния способствует производству хлорофилла, который в свою очередь обеспечивает растение дополнительной энергией. С более высоким уровнем энергии растения способны производить полноценные, сочные и сладкие фрукты.

Убивает сорняки и вредителей

Сульфат магния отпугивает вредителей. Посыпьте соль везде, где вы видите улиток и слизней, и они будут держаться подальше.

Чтобы убить сорняки:

добавьте 2 стакана соли в 3 литра воды,

туда же 1 стакан уксуса,

маленькую крышку жидкого моющего средства.

Положите смесь во флакон со спреем и распылите на основание сорняков, чтобы убить их. Будьте осторожны и не распыляйте эту смесь на свои растения.