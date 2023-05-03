Английскую соль (соль Эпсома) люди обычно используют в ваннах, чтобы облегчить боли благодаря высокому содержанию магния, она также является отличной добавкой к почве, которую используют опытные садоводы!
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Английская соль, используемая правильно в саду, поможет вырастить здоровый и богатый урожай.
Как использовать английскую соль в саду
Подготовка почвы перед посадкой растений. Опустите корень растения в ёмкость с водой, в которую предварительно добавьте около половины стакана английской соли. На этой стадии соль помогает укрепить корни для приспособления к окружающей среде, улучшая шансы на здоровый рост.
При посадке рассады. При посадке рассады или новых растений добавьте примерно 1 столовую ложку соли в землю, куда будет высажено растение. Эпсомская соль помогает улучшить производство хлорофилла, что полезно для растения и помогает ему лучше адаптироваться к окружающей среде.
При подготовке почвы для посадки. Посыпьте примерно 1-2 стакана эпсомской соли на каждые 4 квадратных метра почвы.
В период роста. На 3 литра добавьте около половины стакана соли Эпсома. Используйте эту воду, богатую магнием, для полива растений, аккуратно наливайте её у корней. Повторяйте эту процедуру на протяжении всего периода роста.
Постоянная прикормка солью обеспечит растения магнием. Обычно дефицит магния может проявляться в скручивании или появлении жёлтых и тусклых листьев.
Почему стоит использовать соль Эпсома в саду
Помогает почве лучше всего усваивать необходимые питательные вещества
Добавление сульфата магния в почву помогает растению лучше всего усваивать другие ключевые питательные вещества.
Дарит сладость и сочность фруктам
Сульфат магния способствует производству хлорофилла, который в свою очередь обеспечивает растение дополнительной энергией. С более высоким уровнем энергии растения способны производить полноценные, сочные и сладкие фрукты.
Убивает сорняки и вредителей
Сульфат магния отпугивает вредителей. Посыпьте соль везде, где вы видите улиток и слизней, и они будут держаться подальше.
Чтобы убить сорняки:
добавьте 2 стакана соли в 3 литра воды,
туда же 1 стакан уксуса,
маленькую крышку жидкого моющего средства.
Положите смесь во флакон со спреем и распылите на основание сорняков, чтобы убить их. Будьте осторожны и не распыляйте эту смесь на свои растения.
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