Многолетние растения, которые обеспечат урожаем на годы

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже самые опытные садоводы радуются наличию многолетних растений на участке, если они высажены правильно - в подходящем месте, то они практически вечные и зачастую более устойчивы к вредителям, болезням, засухе и сорнякам.

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Многолетние растения можно высаживать на грядках, а также использовать для обрамления грядок с овощами или фруктами и даже для подавления сорняков. После того, как они разрастутся, не забудьте укрыть мульчей, чтобы сохранить влагу, предотвратить рост сорняков и добавить питательных веществ в почву.

Многолетние растения, которые стоит посадить в саду

Ревень

Ревень — одно из редких растений, которое быстро даёт плоды. Он подходит для пирогов, десертов и консервирования. Весной и осенью положите на него слой перепревшего навоза глубиной 20 см, чтобы ускорить его рост.

Спаржа

Она является одной из самых легко выращиваемых многолетних культур.

Чеснок

Чеснок является одним из наиболее популярных многолетних растений для садоводов и огородников. Он легко растёт во многих климатических зонах и неприхотлив в уходе.

Вы можете выращивать чеснок из зубчиков, которые можно приобрести в магазинах для садоводов. Посадите их в землю осенью, на глубину 2-3 см и на расстоянии 10-15 см между ними. Убедитесь, что кончик зубчика направлен вверх.

Чеснок не требует особой заботы и может вырасти сам по себе. Весной он начнёт расти, и в июне вы сможете насладиться свежим урожаем.

Артишоки

Артишок — это многолетнее растение, которое выращивают для еды. Они могут вырасти до 1,5 метров в высоту и имеют крупные, зеленые листья. Вы можете выращивать артишоки из семян, но это займет много времени. Лучше всего использовать рассаду.

Посадите рассаду в хорошо подготовленный грунт с добавлением органических удобрений. Растения должны находиться на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.

Артишоки требуют регулярного полива и удобрений. Лучше всего их собирать в начале лета, когда бутоны ещё не раскрылись. Отрезайте плодоносящие стебли и бутоны при помощи острых ножниц.

Если вы правильно заботитесь об артишоках, то они будут приносить урожай в течение нескольких лет.

Клубника

Некоторые сорта клубники могут быть многолетними. Выберите сорт, который подходит для вашего климата. Клубника предпочитает солнечное место и хорошо дренированный грунт. Вы можете выращивать её в грунте или в контейнере.