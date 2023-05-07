Свой огород дома: выращиваем овощи из остатков на кухне

4:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы задумывались о том, как начать разводить огород дома, то уже знаете, какие вас ждут траты на приобретение всех необходимых материалов. Однако есть способ сэкономить деньги на семенах — выращивать растения из остатков продуктов, которые всегда есть под рукой на кухне.

Фото: https://www.pravdist.ru/image/preview/article/363097534_test_tmp.jpeg

Зеленый лук

Каждый садовод знает, что зелёный лук — это один из самых легко выращиваемых овощей из остатков. В следующий раз, когда будете готовить с зелёным луком, отрежьте кончик, содержащий "пушистые" корни, и положите его в мелкий стакан с водой, чтобы корни ожили.

Поставьте стакан на подоконник и меняйте воду ежедневно. Через 10 дней у вас должны появиться свежие зеленые стебли лука.

Лук-порей

Лук-порей — это отличный спутник лука. И он также легко выращивается, как и зелёный лук. Вы осторожно отрежьте нижнюю часть растения, а затем опустите в стакан с водой, дождитесь, пока корни начнут прорастать. Затем пересадите в плодородную почву. Результат обрадует: вы получите урожай лука-порея для супов и жаркого.

Картофель

Картофель можно выращивать из обрезков с проросшими ростками. Просто положите их в горшок с плодородной почвой, заройте на глубину примерно 10-15 сантиметров и оставьте в тёплом месте с ярким солнечным светом. Через месяц вы заметите пробивающиеся через землю ростки и можете начинать поливать растение.

Морковь

Морковь можно вырастить из зелёных верхушек, которые мы обычно выбрасываем. Просто положите их в миску с водой и оставьте в тёплом месте с ярким солнечным светом. Через несколько дней начнут появляться новые корни и листья. Когда морковь достигнет нужного размера, вы можете пересадить её в горшок или в грядку.

Чеснок

Чтобы вырастить чеснок, возьмите зубчики с корешками и посадите их в горшок с плодородной почвой. Обеспечьте растению яркий солнечный свет и достаточное количество воды. В течение нескольких недель вы увидите, как появляются новые листья и стебли.

Фенхель

Фенхель добавляет особый вкус блюдам и прекрасно сочетается с корнеплодами. Чтобы вырастить фенхель, возьмите его корневую часть и поместите в небольшую ёмкость с водой. Когда появятся новые корни, пересадите фенхель в горшок с плодородной почвой.

Сельдерей

Сельдерей является неотъемлемым компонентом многих блюд, и вы можете вырастить его из обрезков. Отрежьте нижнюю часть пучка сельдерея и поместите её в стакан с тёплой водой.

Грибы

Грибы можно выращивать из остатков, но это уже требует некоторых усилий. Надо поместить сохранённые ножки грибов в смесь почвы и компоста. Немного влажности и света, и у вас будет нескончаемый урожай грибов!

Ананас

Если вы любите ананасы, то можно вырастить и их. Тем более это сделать легко, и они прекрасно смотрятся в качестве комнатных растений. Просто сохраните зелёную листовую "крону" ананаса и удалите все остальные плоды со стебля. Положите верхушку в тёплый, хорошо дренируемый грунт и ждите, пока появятся корни. Сначала растение нужно регулярно поливать, а затем полив следует уменьшить, когда растение хорошо укоренится. Если всё идёт хорошо, через 2-3 года растение должно вырастить новый ананас.

Имбирь

Имбирь — это настолько универсальное растение, что его можно использовать для чего угодно: от острых карри до целебных чаёв. Вырастить имбирь - проще простого: отрежьте небольшой кусок корня имбиря, посадите его в почву и ежедневно поливайте. Затем каждую неделю извлекайте корень из горшка и отламывайте несколько кусочков.