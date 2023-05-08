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Петр Ермилин

Соль Эпсома, рыбьи головы: какие есть способы повысить урожайность томатов

2:50
Садоводство

Сочные фрукты, красивые растения и вкусный урожай — это настоящий подарок для каждого, кто занимается садом. Однако результат не всегда радует глаз. Многие факторы могут повлиять на рост растений, и тогда мы задаемся вопросом, что же пошло не так. Если ваш урожай загублен, то это свидетельствует о недостатке витаминов, минералов или важных питательных веществ. Мы с вами поделимся лайфхаками, которые помогут получить отличный урожай томатов.

Соль Эпсома, рыбьи головы: какие есть способы повысить урожайность томатов

Лучшие советы по выращиванию томатов

Соль Эпсома

Мы все знаем, насколько полезна соль Эпсома, но вы никогда не могли предположить, насколько она важна для томатов. Соль Эпсома богата магнием — минералом, который чудесным образом воздействует на томаты. Так что если вы задаетесь вопросом, что пошло не так с вашими томатами, то, возможно, им не хватало магния.

Что делать

Положите одну или две столовые ложки соли Эпсома в лунку перед высадкой рассады томатов.

Морские водоросли

Морская водоросль насыщена микроэлементами и микронутриентами, которые необходимы для удобрения растений. То же самое относится и к томатам. Эта подкормка даст вашим томатам все необходимые питательные вещества. К тому же водоросль может предотвратить шок, который могут испытать томаты при чрезмерном использовании удобрений.

Что делать

Вам нужно добавить полный стакан морских водорослей в лунку перед посадкой томатов.

Рыбьи головы

Мясо рыбы чрезвычайно полезно для человеческого организма, но мы редко едим рыбьи головы и почему-то выбрасываем их в мусор, вместо того, чтобы использовать в саду.

Рыбьи головы богаты питательными веществами, разлагаясь в почве, они насыщают растение калием, кальцием, азотом и фосфором. Их можно смело использовать как подкормку для томатов. 

Что делать

Рыбьи головы можно целиком поместить в лунку, куда вы будете высаживать рассаду, либо использовать в виде раствора: измельчить головы, смешать с двумя стаканами воды и стаканом молока.

Костная мука

Это натуральное удобрение, состоящее из мелко измельчённых костей животных. Это органическое удобрение также может использоваться как добавка к корму для животных.

Костная мука — это отличный источник белка и фосфора, важных питательных веществ, которые ускорят рост томатов.

Что делать

Положите в яму перед посадкой рассады горсть или стакан костной муки. Костная мука обеспечит ваши помидоры важным питательным веществом — фосфором, и вы получите самые здоровые и сочные плоды.

Главные правила по выращиванию томатов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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