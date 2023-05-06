Клеверный газон для сада: преимущества и особенности ухода

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мягкий зелёный газон на дачном участке — мечта многих садоводов. Однако газоны часто требуют немалого ухода и могут быть источником загрязнения в виде выбросов от газонокосилок и различных химических пестицидов и удобрений. В этом году вы должны рассмотреть возможность высадить клеверный газон.

Преимущества клеверного газона

Фиксатор азота. Клевер, будучи бобовым растением, симбиотически работает с бактериями, чтобы фиксировать атмосферный азот и сделать его доступным для себя и соседних растений. Именно поэтому даже травянистые газоны растут лучше при наличии клевера.

Клевер, будучи бобовым растением, симбиотически работает с бактериями, чтобы фиксировать атмосферный азот и сделать его доступным для себя и соседних растений. Именно поэтому даже травянистые газоны растут лучше при наличии клевера. Меньше удобрений. Газон, содержащий клевер, нуждается в гораздо меньшем количестве удобрений, а для 100%-ого клеверного газона удобрения не нужны вообще.

Газон, содержащий клевер, нуждается в гораздо меньшем количестве удобрений, а для 100%-ого клеверного газона удобрения не нужны вообще. Устойчивость к засухе. Благодаря своим глубоким корням клевер остается зелёным во время засухи, в то время как газоны ваших соседей станут коричневыми.

Благодаря своим глубоким корням клевер остается зелёным во время засухи, в то время как газоны ваших соседей станут коричневыми. Не нужно косить. Чистый клеверный газон не нуждается в кошении, но если вы решите его подстричь, вам придется сделать это всего 3 или 4 раза в год.

Чистый клеверный газон не нуждается в кошении, но если вы решите его подстричь, вам придется сделать это всего 3 или 4 раза в год. Не нуждается в аэрации. Клевер может расти и разрыхлять уплотнённую почву, устраняя необходимость в аэрации.

Клевер может расти и разрыхлять уплотнённую почву, устраняя необходимость в аэрации. Без гербицидов. Вам не придётся беспокоиться о сорняках. Клевер задавит их, так как он является отчасти инвазивным.

Вам не придётся беспокоиться о сорняках. Клевер задавит их, так как он является отчасти инвазивным. Земляной покров. Клевер прекрасно подходит в качестве земляного покрова для пищевых культур.

Клевер прекрасно подходит в качестве земляного покрова для пищевых культур. Польза для опылителей и дикой природы. Белые цветы клевера привлекают полезных опылителей, таких как пчёлы и бабочки, и обеспечивают пищу для кроликов (и людей).

Белые цветы клевера привлекают полезных опылителей, таких как пчёлы и бабочки, и обеспечивают пищу для кроликов (и людей). Отпугивание вредителей. Газон, богатый клевером, обычно отпугивает назойливых насекомых, большинство из которых предпочитают травы. Грунтовые жуки полностью исчезнут на газоне, состоящем полностью из клевера.

Газон, богатый клевером, обычно отпугивает назойливых насекомых, большинство из которых предпочитают травы. Грунтовые жуки полностью исчезнут на газоне, состоящем полностью из клевера. Солнце или тень. Клевер хорошо растет как на солнце, так и в частичной тени.

Клевер хорошо растет как на солнце, так и в частичной тени. Собаки могут мочиться на него. Клевер не желтеет, когда на него мочатся собаки.

Хотите сделать свой двор более уютным, при этом хотите иметь мягкий газон, на котором можно играть? Посадите клевер! Вы можете либо смешать его с травой, которая уже растёт, либо полностью высадить клеверный газон.