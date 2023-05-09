10 000 шагов против 30+ активных минут

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Простое достижение цели в 10 000 шагов в день не гарантирует, что вы выполнили 30 минут упражнений средней или высокой интенсивности. Вы можете много двигаться в течение дня, но всегда в расслабленном темпе. Вы далеко от сидячего образа жизни, но не получаете преимуществ от упражнений на уровнях, которые снижают риски для вашего здоровья.

Если вы используете педометр или монитор активности, который не регистрирует активные минуты, вам придется быть более добросовестным в записи своих упражнений, отслеживая, достигаете ли вы сердечного ритма или темпа, достаточного для средней интенсивности упражнений, и насколько долго.

Кроме того, достижение целей активности в течение недели также может быть выгодным для психического здоровья. Упражнения могут помочь улучшить настроение, снять стресс и улучшить качество сна.

Важно помнить, что просто достижение цели в 10 000 шагов не гарантирует, что вы провели 30 минут умеренной или интенсивной физической активности. Ваша активность может состоять из медленной ходьбы, которая не приносит необходимых преимуществ для здоровья.

Если вы используете педометр или монитор активности, который не регистрирует активные минуты, вам нужно будет вести более тщательный учет своих тренировок, отслеживать, достигаете ли вы уровня сердечного ритма или темпа, достаточного для достижения умеренной интенсивности, и как долго вы занимаетесь упражнениями.

Ответы на часто задаваемые вопросы:

Как фитнес браслет отслеживает активные минуты?

Фитнес браслет использует вашу каденцию или сердечный ритм, чтобы определить, проводите ли вы 10 минут или более в умеренной физической активности, чтобы отслеживать активные минуты.

Сколько активных минут должно быть в день?

Вы должны стремиться к 30 активным минутам в день или около 22 активным минутам в день в зоне активности.

Почему силовые тренировки не отображаются как активные минуты на моем фитнес браслете? Если ваш фитнес браслет не измеряет сердечный ритм, силовые тренировки могут не отображаться как активные минуты, потому что это не активность на основе шагов.