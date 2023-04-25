Как правильно определить, сколько солнца или тени необходимо вашим растениям

3:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Растениям необходимо получать достаточное количество света, чтобы производить пищу и расти. Растения, которые не получают достаточного количества солнечного света, становятся бледными, длинными и тонкими, так как они стремятся к источнику света. Недостаток света также может замедлить рост растения и сделать его более уязвимым для заболеваний и вредителей.

У всех растений есть свой уровень светолюбивости. Некоторые растения могут выжить в тени, но им нужно будет гораздо больше времени и усилий, чтобы вырасти. В то время как другие растения требуют больше света, чтобы просто выжить.

Если растение не получает правильное количество солнечного света или, наоборот, его слишком много, то плодов можно и не дождаться. Поэтому важно понимать различные определения, такие как

полный солнцецвет,

частичная тень

и полная тень.

Полный солнцецвет обычно считается минимум шесть часов прямого, непрерывного солнечного света. Эти часы не обязательно должны быть последовательными. Например, ваше растение может получать три часа утром и три часа вечером. Если инструкция говорит "полный солнцецвет", это означает минимум шесть часов полного солнца.

Важно помнить, что многие растения, особенно овощные, будут лучше расти с не менее чем восьмью часами солнечного света в день.

Тень может показаться простым определением, но в садоводстве существует множество различных видов тени.

"Легкая тень" — это более распространенное определение. Даже если ваше растение получает полный прямой солнечный свет, если солнце освещает их рано утром или поздно вечером и только на несколько часов, это считается легкой тенью.

"Промежуточная тень" — это когда солнце, которое достигает ваших растений, фильтруется. Это обычно происходит из-за листьев, блокирующих части солнца, чтобы свет, который попадает на них, был разноцветным, т. е. пятнистым.

"Частичная тень" иногда используется взамен термина "частичное солнце", но обычно означает, что растение не должно находиться на прямом солнце во время самой жаркой части дня и нуждается в 3-6 часах солнечного света либо утром, либо поздним вечером.

Как определить, достаточно ли солнечного света для растения?

Понаблюдайте за вашими растениями и обратите внимание на следующие признаки, чтобы определить, достаточно ли солнечного света для него:

Цвет листьев. Если листья вашего растения бледного или желтого цвета, то это может означать, что ваше растение не получает достаточного количества солнечного света.

Если листья вашего растения бледного или желтого цвета, то это может означать, что ваше растение не получает достаточного количества солнечного света. Толщина ствола . Если ствол вашего растения слишком тонкий, то это может означать, что оно было вытянуто из-за недостатка солнечного света.

. Если ствол вашего растения слишком тонкий, то это может означать, что оно было вытянуто из-за недостатка солнечного света. Вытянутые ветви. Если ветви вашего растения растут вертикально и очень длинные, то это может указывать на то, что ваше растение не получает достаточного количества солнечного света. Растения, которые получают мало света, стремятся к источнику света и становятся вытянутыми.

Обратите внимание ещё и на то, в какое время дня на растения падает солнечный свет. Если ваши растения получают утренний солнечный свет, но оставшуюся часть дня находятся в тени, это может быть недостаточно для их развития. Растениям для роста нужен длительный и непрерывный доступ к свету солнца.