Размножение растений может показаться скучным занятием, но все зависит от типа растения, с которым вы работаете. Следуя нашим инструкциям, вы быстро станете настоящим профессионалом в размножении растений.
Вам нужно всего несколько стартовых растений, чтобы наполнить весь ваш дом живой зеленью, потому что вы можете размножать многие популярные и легко доступные комнатные растения в воде. То есть вы отрезаете черенок, помещаете его в воду, находите для него солнечное место и ждете, пока он пустит корни. Затем вы помещаете его в грунт, немного поливаете, освещаете и вуаля! у вас есть совершенно новое растение! Читайте дальше, чтобы узнать все о конкретных растениях, которые размножаются в воде.
Процесс размножения заключается в том, чтобы взять стебель или листок растения и вырастить из него новое растение. Этот процесс можно осуществить тремя способами:
Некоторые люди предпочитают использовать гормон роста корней, но для большинства растений в этом нет необходимости. Как только ваши растения начнут пускать корни в воде, вам понадобится почва для горшков и кашпо для ваших новых зеленых жителей дома.
Не все растения могут быть размножены в воде. Вот список нескольких, которые нужно размножать в воде для их здорового роста.
Что нужно:
Инструкции
Выберите растение и возьмите отрезок длиной не менее 7,5 см со множеством листьев. Отрежьте под листовым узлом — это место, где растут новые корни. Наполните бутылку или банку комнатной температурой воды, поместите в нее свой отрезок и поставьте на подоконник с ярким солнечным светом, но не под прямые лучи.
Ваше терпение — это важная и большая часть процесса размножения растений. Мы не можем увидеть новые растения за короткий промежуток времени.
Следуйте всем указаниям и вы сможете добиться успеха в размножении ваших растений с помощью воды.
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