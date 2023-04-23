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Петр Дерябин

Растения, которые размножаются в воде: инструкции, как это сделать правильно

3:01
Садоводство » Цветы

Размножение растений может показаться скучным занятием, но все зависит от типа растения, с которым вы работаете. Следуя нашим инструкциям, вы быстро станете настоящим профессионалом в размножении растений.

Растения, которые размножаются в воде: инструкции, как это сделать правильно

Вам нужно всего несколько стартовых растений, чтобы наполнить весь ваш дом живой зеленью, потому что вы можете размножать многие популярные и легко доступные комнатные растения в воде. То есть вы отрезаете черенок, помещаете его в воду, находите для него солнечное место и ждете, пока он пустит корни. Затем вы помещаете его в грунт, немного поливаете, освещаете и вуаля!  у вас есть совершенно новое растение! Читайте дальше, чтобы узнать все о конкретных растениях, которые размножаются в воде.

Что такое размножение растений?

Процесс размножения заключается в том, чтобы взять стебель или листок растения и вырастить из него новое растение. Этот процесс можно осуществить тремя способами:

  • в воде,
  • в почве
  • и через процесс воздушного слоя.

Какие растения можно размножать с помощью воды?

Некоторые люди предпочитают использовать гормон роста корней, но для большинства растений в этом нет необходимости. Как только ваши растения начнут пускать корни в воде, вам понадобится почва для горшков и кашпо для ваших новых зеленых жителей дома.

Не все растения могут быть размножены в воде. Вот список нескольких, которые нужно размножать в воде для их здорового роста.

  • Травы, такие как базилик, розмарин, лаванда, мята и шалфей.
  • Растения петунии.
  • Растения "Танец рождества" и "День благодарения".
  • Растения хойи.
  • Все типы суккулентов.
  • Хедера Хелик (Английский плющ).
  • Блуждающий еврей и Традесканция.
  • Растения ZZ.
  • Растения-мечи.
  • Монстера (Швейцарский сыр).
  • Хлорофитум Комосум (Пауковое растение).
  • Эпифиллум Ангулигар (Клещевой кактус).

Как размножать растения в воде?

Что нужно:

  • Вода комнатной температуры.
  • Отрезанные части растений.
  • Острые ножницы.
  • Маленькая стеклянная бутылка или банка.

Инструкции

Выберите растение и возьмите отрезок длиной не менее 7,5 см со множеством листьев. Отрежьте под листовым узлом — это место, где растут новые корни. Наполните бутылку или банку комнатной температурой воды, поместите в нее свой отрезок и поставьте на подоконник с ярким солнечным светом, но не под прямые лучи.

Ваше терпение — это важная и большая часть процесса размножения растений. Мы не можем увидеть новые растения за короткий промежуток времени.

Следуйте всем указаниям и вы сможете добиться успеха в размножении ваших растений с помощью воды.

Уникальный способ укоренения черенков в воде
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Темы вода
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