Растения, которые размножаются в воде: инструкции, как это сделать правильно

3:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Размножение растений может показаться скучным занятием, но все зависит от типа растения, с которым вы работаете. Следуя нашим инструкциям, вы быстро станете настоящим профессионалом в размножении растений.

Вам нужно всего несколько стартовых растений, чтобы наполнить весь ваш дом живой зеленью, потому что вы можете размножать многие популярные и легко доступные комнатные растения в воде. То есть вы отрезаете черенок, помещаете его в воду, находите для него солнечное место и ждете, пока он пустит корни. Затем вы помещаете его в грунт, немного поливаете, освещаете и вуаля! у вас есть совершенно новое растение! Читайте дальше, чтобы узнать все о конкретных растениях, которые размножаются в воде.

Что такое размножение растений?

Процесс размножения заключается в том, чтобы взять стебель или листок растения и вырастить из него новое растение. Этот процесс можно осуществить тремя способами:

в воде,

в почве

и через процесс воздушного слоя.

Какие растения можно размножать с помощью воды?

Некоторые люди предпочитают использовать гормон роста корней, но для большинства растений в этом нет необходимости. Как только ваши растения начнут пускать корни в воде, вам понадобится почва для горшков и кашпо для ваших новых зеленых жителей дома.

Не все растения могут быть размножены в воде. Вот список нескольких, которые нужно размножать в воде для их здорового роста.

Травы, такие как базилик, розмарин, лаванда, мята и шалфей.

Растения петунии.

Растения "Танец рождества" и "День благодарения".

Растения хойи.

Все типы суккулентов.

Хедера Хелик (Английский плющ).

Блуждающий еврей и Традесканция.

Растения ZZ.

Растения-мечи.

Монстера (Швейцарский сыр).

Хлорофитум Комосум (Пауковое растение).

Эпифиллум Ангулигар (Клещевой кактус).

Как размножать растения в воде?

Что нужно:

Вода комнатной температуры.

Отрезанные части растений.

Острые ножницы.

Маленькая стеклянная бутылка или банка.

Инструкции

Выберите растение и возьмите отрезок длиной не менее 7,5 см со множеством листьев. Отрежьте под листовым узлом — это место, где растут новые корни. Наполните бутылку или банку комнатной температурой воды, поместите в нее свой отрезок и поставьте на подоконник с ярким солнечным светом, но не под прямые лучи.

Ваше терпение — это важная и большая часть процесса размножения растений. Мы не можем увидеть новые растения за короткий промежуток времени.

Следуйте всем указаниям и вы сможете добиться успеха в размножении ваших растений с помощью воды.