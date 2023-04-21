Надо ли иметь "зелёную руку", чтобы вырастить комнатные растения? Нет, если следовать восьми правилам

5:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Комнатные растения могут украсить ваш дом и порадовать хозяев, но часто вырастить их может показаться сложным. На самом деле для этого не нужно иметь "зелёную руку".

Всего лишь немного внимания в виде регулярного полива или ежедневного доступа к солнечному свету, и у вас будут самые удивительные комнатные растения.

Не заливайте цветы

Комнатные растения прекрасно подходят для добавления жизни и красок в ваш дом, но важно правильно их ухаживать. Переувлажнение является главной причиной гибели растений.

Убедитесь, что у растений есть хорошо дренируемая почва (чтобы избежать застоя воды внизу горшка), а также кашпо правильного размера. Любое избыточное количество влаги приведет к загниванию корней.

Не забудьте проверять почву пальцами на ощупь перед каждым поливом. Если почва кажется сухой, полейте ее.

Пересадите переросшие растения

Пересадка — ключ к успешному садоводству. Без нее ваше растение может умереть от перерастания и нехватки места внутри горшка для корней или, что еще хуже, вырасти прямо из горшка! Вы можете понять, что растение нуждается в пересадке, если оно проявляет вышеперечисленные признаки.

Вы можете либо пересадить это растение в более крупный горшок, либо, если вы хотите оставить его в том же кашпо, и не хотите больше видеть избыточных корней, просто обрежьте их.

В любом случае перед делением многих стеблей на будущие растения, убедитесь, что почва заменена.

Периодическое удобрение

Комнатные растения прекрасны, потому что они придают жизнь и красоту любому помещению, но нет установленных правил о том, как часто и в каких количествах их следует удобрять.

Лучший способ — изучить каждое растение индивидуально. Как базовое правило большинство растений удобряются весной или летом.

Переувлажнение и чрезмерное удобрение могут быть катастрофичны для комнатных растений. Чаще всего недостаток питательных веществ вызывает серьезные проблемы с растением, поэтому убедитесь, что вы всегда "недоудобряете".

Размножение растений

Процесс деления растения может оживить его и стимулировать рост. Можно сказать, что это похоже на ежегодную стрижку для ваших комнатных растений.

Иногда растения образуют корни там, где их стебли встречаются с почвой. Например, вьющиеся комнатные растения, такие как эпипремнум и филодендрон, могут выдавать новые побеги у основания своего стебля, называемые "отпрысками" — их нужно отрезать от основания и пересадить в грунтовую смесь!

Некоторые другие примеры включают африканские фиалки, которые могут укорениться, если поместить их в воду на длительный период времени.

Подрезка и обрезка комнатных растений

Важно поддерживать здоровье комнатных растений путем регулярной обрезки и удаления лишних листьев или стеблей.

Вы можете это делать в любое время года, но лучше всего осенью, когда растения имеют возможность отдохнуть после напряженного летнего периода. Если вокруг есть переросшие растения (что часто бывает), можно смело подстригать, чтобы стимулировать новый рост.

Увеличение поглощения солнечного света

Здоровым комнатным растениям действительно необходимо увеличение поглощения солнечного света, что поможет листьям освободиться от лишней влаги, а также предотвратит различные заболевания.

Борьба с вредителями

Комнатные растения могут показаться хорошей идеей, но на самом деле они сами могут стать этими самыми вредителями.

Инсектицидные мыла часто быстро действуют в борьбе с общими вредителями, такими как тля или паутинные клещи; если опрыскивание не срабатывает, попробуйте использовать те пестициды, которые не наносят вреда всему окружающему.

Если вы видите множество насекомых вокруг ваших комнатных растений и на них, это может быть связано с мучнистыми червецами. Эти вредители оставляют маленькие белые паутины, которые могут покрывать листья, заставляя их приобретать коричневый цвет.

Избавление от болезней растений

Если вы заметили белую плесень на ваших растениях, удалите почву и тщательно промойте листья и стебли, чтобы избавиться от этих грибов, прежде чем они распространятся.

Гниль корней в комнатных растениях — еще одна частая проблема, при которой корни становятся пушистыми или начинают вырастать из спорадических ветвей от основного стебля.

Важно сохранять ваше комнатное растение в лучшем состоянии. Если вы заметили коричневые пятна на листьях, или если стебель начинает чернеть, это может быть признаком грибковой болезни листьев.