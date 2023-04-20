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Сергей Лебедев

Некоторые виды растений научились бороться с огнём

5:14
Садоводство

Растения — это удивительные живые существа, которые могут не только упорно бороться за свою жизнь, но и существовать в условиях, в которых человек не прожил бы и дня. И таких примеров множество. Хотя бы вспомните, как вырастают деревья на крышах разрушенных домов, или как начинают появляться ростки буквально через несколько дней после схода огненной вулканической лавы.

Некоторые виды растений научились бороться с огнём

"Чапарро" родом из Южной Америки

Напомним о борце с засухой — иерихонской розе, которой не страшны никакие пески и каменистые пространства. После начала лета это растение засыхает, а его верхняя часть отрывается от основы, образуя перекати-поле, что способствует распространению семян. Семена остаются жизнеспособными долгие годы. При достаточном количестве влаги они прорастают в течение нескольких часов. Также жизнелюбивы мхи и полярные растения, которые преодолевают самую жестокую стужу.

Но из всех жизнеустойчивых растений самыми уникальными являются борцы с огнём. Хотя бы потому, что обычно растения сгорают первыми в огненном кольце.

Особого внимания заслуживает южноамериканское дерево, распространённое как в Колумбии, так и в других регионах Южной Америки. Север этих стран представляет необозримые территории, называемые саваннами. И здесь смена сезонов засух и дождей не всегда проходит спокойно. Во время засухи саванна напоминает выжженную пустыню с оголённой, рассыпавшейся в песок почвой. В сезон дождей — это бушующая зелень, которая служит прекрасным пастбищем для животноводства.

У местных жителей с возвращением засухи появилась традиция (дачники, не берите пример) жечь сухостой, чтобы очистить почву для свободного развития растительности. Такие огненные смерчи здесь были постоянно, поэтому здесь обычно не растут деревья, а в основном встречаются трава и кустарники. Но одно дерево есть, которое можно смело назвать "огнеборцем". Местные зовут его "чапарро". Оно не отличается роскошным видом, а отдельные его ветви на протяжении всей жизни дерева носят боевые следы борьбы с огнём. Как у инвалидов-ветеранов.

Высота дерева обычно 6 метров, толщина — полметра в диаметре. Хотя, размеры дерева и его кроны могут быть и больше. В зависимости от того, выступало ли это дерево в роли пожарного. Если выступало, то вы увидите отметины, скрученные, как от боли, ствол и ветви. Но это нестрашно: все "органы" дерева успешно противостоят огненному смерчу. Кора жёсткая, твёрдая, несгораемая, и состоит из целого ряда слоёв, расположенных перпендикулярно стволу. Причём, между ними есть некий промежуток, что и позволяет дереву противостоять огню и является плохим проводником тепла.

Потомство, выращенное в огне

Также хорошо защищены от огня и жёсткие листья, и едва заметные, похожие на гвоздику, цветки. Интересно, что листья чапарро из-за своей жёсткости и шершавости весьма охотно используются вместо наждачной бумаги для полировки древесины.

Семена дерева тоже хорошо защищены от огня. Но главное, что чапарро благодаря огню может далеко распространиться. Ведь вызревание семян как раз приурочено к началу засушливого сезона. Каждое из них снабжено небольшими крылышками, благодаря которым семена, поднятые воздушным течением от бушующего огня, разлетаются во все стороны. Причём, не хаотично, а правильно по геометрии, как будто человек посеял здесь плантацию деревьев-огнеборцев.

Не менее любопытно, что чапарро является пироманом, предпочитая расти именно на "огненной" территории. К тому же, как утверждают местные жители, здесь чапарро развивается и чувствует себя весьма неплохо.

Южная Америка — очень интересный континент, ведь здесь есть и другой растительный борец с огнём. Это ядовитый лаконос двудомный. Но в отличие от чапарро, он растёт не в саванне, а в пампасах.

Вечнозеленое невысокое дерево обладает крайне мягкой рыхлой древесиной и не имеет годичных колец. Древесина, похожая на губку, на 80 процентов состоит из воды. Как у морковки и банана. Поэтому она и не поддаётся огню. Во время пожаров лаконос не горит, а окутывает себя плотным облаком водяного пара. Как в бане.

Отмечают, что и кипарис хорошо противостоит огню. Так как его уникальная особенность в том, что он способен запасать воду. За что, кстати, он и прозван "верблюдом растительного мира". Но судя по обильным пожарам в Греции и Испании в последнее время, это дерево тоже уязвимо.

Так что, прочность жизни на Земле — загадка для человека, но только не для флоры и фауны.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Темы пожар наука экология
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