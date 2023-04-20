Размножение растений черенками из древесины — это отличный способ увеличить количество растений в вашем саду. Обычно этот процесс проводят зимой или осенью.
Черенкование растений иначе называют клонированием. Этот способ размножения предполагает, что с материнского растения берется какая-то часть, например, лист или побег. Далее эта часть помещается в благоприятную среду, где у нее развиваются корешки.
Черенкование в домашних условиях не требует крупных финансовых затрат и имеет ряд плюсов.
В сравнении с сеянцами черенки быстрее переходят на фазу вегетации.
Черенки из молодой зеленой древесины берутся весной и называются мягкодревесными черенками, а те, что берутся из незрелых растений, — зелеными. Полудревесные — это более зрелые черенки, обычно берутся к концу лета.
Древесные черенки, как правило, берутся зимой. Сюда входят растения-кустарники, фруктовые деревья, деревья и вьющиеся растения.
Размножение плодовых деревьев из древесных черенков — это нечто, похожее на волшебство. Многие кустарники и плодовые растения могут быть размножены этим способом. Например, вы можете взять черенки из:
Возьмите отрезки от ваших любимых кустарников и кустов из сада. Это один из самых простых и быстрых способов получить больше листвы и совершенно бесплатно.
Некоторые черенки могут укорениться очень быстро, в течение пяти дней, в то время как другие могут не начать проявлять признаки укоренения даже через две недели. Основная цель черенкования состоит в том, чтобы получить здоровое и крепкое молодое растение с большой корневой системой, для чего требуется от 5 до 20 дней.
Многие вьющиеся растения хорошо приживаются от черенков, поскольку они имеют естественную способность к легкому укоренению из своих стеблей. Немного другая техника требуется для получения черенков от вьющихся растений, чем при получении черенков от кустарников и деревьев.
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