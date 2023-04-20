Размножение плодовых деревьев из древесных черенков похоже на волшебство

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Размножение растений черенками из древесины — это отличный способ увеличить количество растений в вашем саду. Обычно этот процесс проводят зимой или осенью.

Черенкование растений иначе называют клонированием. Этот способ размножения предполагает, что с материнского растения берется какая-то часть, например, лист или побег. Далее эта часть помещается в благоприятную среду, где у нее развиваются корешки.

Черенкование в домашних условиях не требует крупных финансовых затрат и имеет ряд плюсов.

В сравнении с сеянцами черенки быстрее переходят на фазу вегетации.

При размножении растений их можно условно разделить на несколько категорий

Черенки из молодой зеленой древесины берутся весной и называются мягкодревесными черенками, а те, что берутся из незрелых растений, — зелеными. Полудревесные — это более зрелые черенки, обычно берутся к концу лета.

Древесные черенки, как правило, берутся зимой. Сюда входят растения-кустарники, фруктовые деревья, деревья и вьющиеся растения.

Размножение растений из древесных черенков в плодовом саду

Размножение плодовых деревьев из древесных черенков — это нечто, похожее на волшебство. Многие кустарники и плодовые растения могут быть размножены этим способом. Например, вы можете взять черенки из:

осенних маслин,

черники,

голубики,

смородины,

инжира,

крыжовника,

гуми,

винограда,

боярышника,

киви,

шелковицы,

гранатового яблока,

айвы,

облепихи (облепихи морской).

Размножение декоративных кустарников из древесных черенков

Возьмите отрезки от ваших любимых кустарников и кустов из сада. Это один из самых простых и быстрых способов получить больше листвы и совершенно бесплатно.

Некоторые черенки могут укорениться очень быстро, в течение пяти дней, в то время как другие могут не начать проявлять признаки укоренения даже через две недели. Основная цель черенкования состоит в том, чтобы получить здоровое и крепкое молодое растение с большой корневой системой, для чего требуется от 5 до 20 дней.

Вот список декоративных кустарников, которые можно вырастить из древесных черенков:

Абелия.

Дойц.

Гибискус (Роза Шарона).

Гортензии.

Ложноапельсин.

Рибес (цветущая смородина).

Розы.

Спиреи.

Вейгела.

Размножение вьющихся растений из древесных черенков

Многие вьющиеся растения хорошо приживаются от черенков, поскольку они имеют естественную способность к легкому укоренению из своих стеблей. Немного другая техника требуется для получения черенков от вьющихся растений, чем при получении черенков от кустарников и деревьев.

Бостонская плющевидная акация.

Жимолость.

Жасмин.

Трубчатый вьюнок.

Виргинская плющевидная акация.