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Петр Дерябин

Размножение плодовых деревьев из древесных черенков похоже на волшебство

3:17
Садоводство

Размножение растений черенками из древесины — это отличный способ увеличить количество растений в вашем саду. Обычно этот процесс проводят зимой или осенью.

Размножение плодовых деревьев из древесных черенков похоже на волшебство

Черенкование растений иначе называют клонированием. Этот способ размножения предполагает, что с материнского растения берется какая-то часть, например, лист или побег. Далее эта часть помещается в благоприятную среду, где у нее развиваются корешки.
Черенкование в домашних условиях не требует крупных финансовых затрат и имеет ряд плюсов.
В сравнении с сеянцами черенки быстрее переходят на фазу вегетации.

При размножении растений их можно условно разделить на несколько категорий

Черенки из молодой зеленой древесины берутся весной и называются мягкодревесными черенками, а те, что берутся из незрелых растений, — зелеными. Полудревесные — это более зрелые черенки, обычно берутся к концу лета.

Древесные черенки, как правило, берутся зимой. Сюда входят растения-кустарники, фруктовые деревья, деревья и вьющиеся растения.

Размножение растений из древесных черенков в плодовом саду

Размножение плодовых деревьев из древесных черенков — это нечто, похожее на волшебство. Многие кустарники и плодовые растения могут быть размножены этим способом. Например, вы можете взять черенки из:

  • осенних маслин,
  • черники,
  • голубики,
  • смородины,
  • инжира,
  • крыжовника,
  • гуми,
  • винограда,
  • боярышника,
  • киви,
  • шелковицы,
  • гранатового яблока,
  • айвы,
  • облепихи (облепихи морской).

Размножение декоративных кустарников из древесных черенков

Возьмите отрезки от ваших любимых кустарников и кустов из сада. Это один из самых простых и быстрых способов получить больше листвы и совершенно бесплатно.

Некоторые черенки могут укорениться очень быстро, в течение пяти дней, в то время как другие могут не начать проявлять признаки укоренения даже через две недели. Основная цель черенкования состоит в том, чтобы получить здоровое и крепкое молодое растение с большой корневой системой, для чего требуется от 5 до 20 дней.

Вот список декоративных кустарников, которые можно вырастить из древесных черенков:

  • Абелия.
  • Дойц.
  • Гибискус (Роза Шарона).
  • Гортензии.
  • Ложноапельсин. 
  • Рибес (цветущая смородина).
  • Розы.
  • Спиреи.
  • Вейгела.

Размножение вьющихся растений из древесных черенков

Многие вьющиеся растения хорошо приживаются от черенков, поскольку они имеют естественную способность к легкому укоренению из своих стеблей. Немного другая техника требуется для получения черенков от вьющихся растений, чем при получении черенков от кустарников и деревьев.

  • Бостонская плющевидная акация.
  • Жимолость.
  • Жасмин.
  • Трубчатый вьюнок.
  • Виргинская плющевидная акация.
Уникальный способ укрепить любой черенок за один день
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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