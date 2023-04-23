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Петр Ермилин

Как размножить орхидею: что вам понадобится

3:44
Садоводство

Орхидеи часто считаются сложными растениями для выращивания. Однако любой любитель орхидей может легко умножить свои любимые цветы, научившись их размножать!

Как размножить орхидею: что вам понадобится

Размножение орхидей не слишком сложно в большинстве случаев, и вам не понадобится много оборудования. Хотя методы довольно специфичны, с правильными инструкциями вы можете сделать это дома, даже если вы новичок в выращивании орхидей!

Вам потребуется:

  • Обрезные ножницы, которые были дезинфицированы спиртом заранее
  • Горшки для орхидей или орхидейные подвески соответствующего размера
  • Сфагновый мох
  • Ваша орхидея (убедитесь, что она здорова и не цветет!)

Как умножить орхидею: мифы

Одна вещь, которую нужно иметь в виду при размножении орхидеи, — как и в других аспектах ухода за ними, таких как влажность и уровни освещения (в правильном количестве), существует немало мифов.

Действительно, некоторые люди утверждают, что они могут размножать орхидею, используя только воздушные корни. Однако это не работает хорошо из-за неправильного типа клеток в корневых системах и недостатка питательных веществ для роста, поэтому эта техника никогда не даст желаемых результатов!

То же самое относится к попыткам размножить фаленопсисовую орхидею (также известную как орхидея-моль) через стеблевые черенки. Цветоносные стебли нельзя использовать для роста новых растений, если только присутствует хотя бы один кейки (маленький росток)!

Наконец, есть размножение листьев. Выращивание растения из одного листа работает для некоторых видов, таких как суккуленты и бегонии, но, к сожалению, не для орхидей!

Как размножить орхидею с помощью "keiki"

Слово "keiki" означает "ребенок" в контексте выращивания орхидей. Маленькие копии, которые мать-орхидея может вырастить на своих стеблях и в основании, называются Kei, что является гавайским термином для "дети".

Если у вас есть орхидея, которая производит keiki, то работа уже наполовину выполнена! Это потому, что она будет выращивать корни и листья самостоятельно. Наиболее распространенным типом орхидей для этого являются Dendrobium, но некоторые другие растения, такие как Phalaenopsis, тоже легко выращивают этих малышей дома с тщательным уходом.

Так как же это сделать?

Чтобы вырастить своего собственного сеянца, дождитесь, пока растение вырастет несколько листьев и воздушную систему корней. Отделите его от материнского растения, используя чистые ножницы или нож, чтобы вы могли дать каждому свое собственное пространство.

Чтобы убедиться, что ваша орхидея-ребенок здорова, посадите ее в тот же тип контейнера и грунта, что и ее мать. Альтернативно, вы можете просто поместить их рядом друг с другом в смеси для посадки, не изменяя слишком много в их окружении — это поможет обеспечить благоприятное развитие для обоих растений!

Маленькое растение keiki уже имеет корни! Это означает, что оно должно продолжать расти и развиваться нормально.

Как вырастить орхидею из семян

Орхидеи — красивые и уникальные комнатные растения, которые также можно вырастить из семян. Однако это медленный процесс, поэтому он не подходит для всех! Выращивание орхидей из семян занимает время, но если у вас есть терпение, то эти красивые цветы вознаградят вас пышным ростом и множеством новых цветовых оттенков.

Самый простой способ размножить орхидею
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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