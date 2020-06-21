Необычные комнатные растения, которые вас удивят

Выращивание комнатных растений — интересное и популярное хобби: еще в 2017 году магазины, занимающиеся их продажей, зафиксировали резкое повышение спроса. По данным портала "Meduza", покупают их не только люди старшего поколения, но и молодежь: это простой способ украсить квартиру, а также повод выложить стильных снимков в соцсети. Давайте посмотрим, какую экзотику сегодня можно купить для домашней оранжереи.

Неземная красота 16 необычных комнатных растений, о которых вы не знали

Тилландсия синяя (Tillandsia cyanea)

Растение, которое обычно растет в тропиках и напоминает травяные заросли с красивыми нежно-фиолетовыми цветками. Выглядит очень красиво и стильно, но требует тщательного ухода.

Растение подойдет для людей терпеливых:

растет оно очень медленно, при этом требуя идеальных условий: зимой — около +18 градусов, в остальные времена года — до +25.

Тилландсия не любит солнце, предпочитая полутень и высокую влажность воздуха, в связи с чем рекомендуется регулярно ее опрыскивать.

К почве растение тоже требовательно: нужен хороший дренаж, а в составе важными компонентами станут древесный уголь и верховой торф.

Молочай тирукалли (Euphоrbia tirucаlli)

Это менее неприхотливое растение, относящееся к вечнозеленым, порадует владельца тем, что в хороших условиях может вырасти до метра в высоту и еще больше — в ширину.

Однако стоит помнить: сок молочая часто вызывает аллергию и даже ожоги, так что обихаживать его нужно аккуратно.

Растение прекрасно будет расти на почвах для кактусов и в небольших горшках (если сразу купить большой, растение будет медленно и плохо расти). Его не нужно опрыскивать или ставить в места с определенной влажностью: достаточно светлого или полутемного места. От выбора места, к слову, зависит цвет листьев: на солнце они будут ближе к желтым оттенкам, в тени — к зеленым.

Молочай тирукалли станет неплохим выбором для дачников — в летний сезон его вполне можно выставить в полутень прямо на улице.

Гипоцирта голая (Hypocyrta glabra)

Красивое растение с плотными зелеными листьями, напоминающее немного "денежное дерево". Характерно яркими оранжевыми цветками, которые появляются с весны и до поздней осени.

Гипоцирта отлично приживается в квартирах — единственными проблемными факторами можно считать излишне сухой воздух и резкие перепады температур.

Растение любит свет, но не жару: например, в зимний сезон оптимальным режимом будет диапазон в 12-15 градусов выше ноля.

В хороших условиях растение отлично "вытягивается" до 60 см: но стоит помнить, что для таких размеров нужно тщательно подобрать почву. Гипоцирту устроит легкая почва с хорошей аэрацией корней, а также объемным слоем дренажа.

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Фото превью: pinterest.nz