Даже голливудские звезды частенько проводят отдых на личных виллах, наслаждаясь природой. Но для того, чтобы отдых был максимально приятным, участок нужно подготовить, и искусство декинга нам очень в этом поможет. Декинг — это создание деревянных настилов, которые позволяют расставить мебель и аксессуары, не боясь испачкать их. Звучит несложно, но есть у декинга и своя специфика.
Под понятие декинга попадают и отдельные настилы, и цельные деревянные веранды. Часто можно увидеть декинг у бань и патио — по деревянному настилу приятно ходить даже босиком. Однако под открытым небом, особенно с учетом российской погоды, выдержит больше сезона далеко не каждое дерево. Так что подбирайте доски из деревьев тропических пород:
так просто "не запугаешь".
Если для вас данные виды деревьев — удовольствие слишком дорогое, есть и альтернативные варианты:
Для того, чтобы ваш декинг радовал глаз как можно дольше, стоит учесть следующие особенности:
И конечно, в зависимости от климата в вашем регионе стоит задуматься о защитной пропитке. Например, при влажном и жарком лете рекомендуется антигрибковая обработка.
При соблюдении этих нехитрых правил ваш декинг будет радовать как вас, так и гостей вашего участка уютом и комфортом. Одно из ключевых преимуществ такого элемента дачи — универсальность: на деревянном настиле можно как просто отдохнуть в кресле с книгой, так и устроить шумную вечеринку, не вытаптывая газон.
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