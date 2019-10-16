Самые живучие домашние растения

Домашние растения оказывают благотворное влияние на психическое и эмоциональное состояние человека, поэтому их присутствие в доме крайне важно. Кроме того, они оживляют интерьер, являются прекрасным элементом декора, а их цвет считается успокаивающим. Однако за многими зелеными питомцами требуется тщательный уход, без которого они довольно скоро могут погибнуть. Мы же рассмотрим в данной статье те растения, которые практически не нуждаются в заботе и приспособлены к прекрасному самостоятельному существованию.

Фото: elektro-sadovnik.ru

Аспидистра

Изначально название данного цветка означало "чугунное растение", из чего можно сделать вывод о его несгибаемости и неприхотливости. Растение относится более чем нейтрально к частому поливу, не чувствует недостатка в воде на протяжении многих недель, поэтому таким образом его погубить крайне сложно. Более того, аспидистра прекрасно ощущает себя в сумрачном месте, лишенном света, поэтому она будет являться замечательным украшением какого-нибудь темного угла комнаты.

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Тещин язык

Еще один совершенно самостоятельный вид; растение, естественный ареал обитания которого — Африка. Возможно, именно поэтому оно чувствует себя превосходно, будучи обделенным вниманием. Тещин язык также обладает полезными свойствами, в частности, способностью хорошо очищать воздух и насыщать помещение кислородом. Это, безусловно, является плюсом для растения, которое не требует практически ничего взамен. Все, что ему необходимо — это полив один раз в несколько недель. Намного важнее в данной ситуации — это перелить, а не долить. Для наиболее комфортного существования можно поставить тещин язык в место, поддающееся воздействию непрямых солнечных лучей, однако такое условие совершенно необязательно, ведь этому растению трудно не угодить.

Денежное дерево

Фото: rastenievod.com

Денежному дереву все же необходимо одно обязательное условие: оно любит солнечный свет, поэтому для него подойдет яркий угол в доме. Растение не требует большого количества воды. Существует мнение, что оно приносит удачу и деньги, почему, собственно, и было подарено ему подобное название. По-другому денежное дерево называют толстянкой.

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Каучуконосный фикус

Фото: rastenievod.com

Из этого растения впервые был получен такой важный в истории человечества материал как каучук. Оно имеет большие широкие листья, благодаря которым прекрасно подходит в качестве украшения интерьера. Каучуковый фикус вполне способен достичь в высоте пятнадцати метров и, таким образом, укорениться на своей позиции элемента декора на многие годы вперед. По аналогии с предыдущими растениями данная разновидность фикуса неприхотлива к поливу и способна противостоять многим невзгодам.

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Фото превью: domashnie-rasteniya.ru