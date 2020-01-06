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Автор Тамара Денисова

Саррацения: хищник на подоконнике

Садоводство » Комнатные цветы

Саррацения — капризный многолетник, пришедший к нам из самой Америки. Любителей экзотических растений не мог не привлечь ее необычный вид — торчащие прямиком из земли листочки-кувшинчики с красными прожилками, наполненные жидкостью, способной переваривать насекомых.

Букашек привлекает сладковатый запах, который выделяет саррацения, и они сами забираются в ловушку коварного цветка. Внутренняя часть его листов покрыта волосками, которые не позволяют попавшим внутрь жучкам и мошкам выбраться наружу. В отличии от других растений-хищников, она не захлопывает крышечку кувшинчика после того, как поймает насекомое. Жучок просто падает в жидкость и постепенно переваривается.

Саррацения не только интересно выглядит, но еще и цветет. Цветок вырастает на отдельной ножке и может достигать 10 сантиметров в диаметре. Правда, разнообразием цвета саррацения похвастать не может — на выбор красновато-пурпурные и пурпурно-желтоватые оттенки.

Уход за сарраценией

Исполнять прихоти этого плотоядного гостя — задача непростая. Растение светолюбиво и не против прямых солнечных лучей, а вот перемещать горшок не стоит — это может негативно сказаться на самочувствии Вашего домашнего хищника.

Саррацения жить не может без влаги — следите, чтобы в поддоне всегда было достаточно воды. Зимой, пока растение находится в состоянии покоя, достаточно просто поддерживать влажность земляного кома. На это время также рекомендуется переместить горшок в более прохладное место. Она будет отлично себя чувствовать при температуре около 10 градусов тепла.

Требовательна саррацения и к грунту. Чтобы составить смесь самостоятельно, возьмите торф, мох сфагнум и песок в соотношении 4:2:2, подсыпав немного древесного угля. Также можно поискать и готовый субстрат. При пересадке на дно горшка кладут приличное количества дренажа.

Нуждается ли саррацения в подкормке? Ответ прост — если Ваша любимица не ленится и исправно ловит насекомых, то питательных веществ ей достаточно, и нет никакой нужды в дополнительных удобрениях.

Размножение саррацении

С чем цветоводам повезло, так это с размножением саррацении. Чтобы получить еще одно растение, достаточно во время пересадки отделить часть взрослого куста или несколько дочерних розеток. Поместите их в отдельные горшки, и они с радостью там приживутся. Если вы решили вырастить саррацению из семян, запаситесь влажной питательной почвой и создайте тепличные условия.

Болезни и вредители

Имейте в виду, что саррацения подвержена нападениям тлей и паутинных клещей, поэтому соблюдайте осторожность при контакте с другими растениями. Если Вашей саррацении все-таки не повезет, воспользуйтесь соответствующими средствами. А вот грибковые заболевания болотной красавице не грозят.

Фото превью: fishki. net

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Саррацения: хищник на подоконнике
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