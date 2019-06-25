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Автор Татьяна Новоселова

Орнитогалум: звездочки в саду

Садоводство » Цветы print

Многие сады нашего региона весной украшены небольшими растениями с цветами в форме звезды. Они разнообразны по окраске и выглядят очень нежно. Это орнитогалум, или птицемлечник, или индийский (китайский) лук. У него много названий, а в народе — просто звездочки.


Мир цветов. Двухуровневый сад.

Разнообразие видов

В роде Орнитогалума насчитывается почти 200 видов, но лишь несколько из них являются широко распространенными:

1. Орнитогалум Баланса. Вырастает всего на 10-15 см в высоту, что очень привлекательно для любителей горшочных растений. Цветы крупные на массивном цветоносе.

2. Орнитогалум Саундерс отличается крупными светло-зелеными листьями с легким серым оттенком и белыми цветами. Цветонос может достигать до 1 м.

3. Орнитогалум Дубиум. Имеет яркие соцветия красного, желтого или оранжевого цвета. Листья зеленовато-желтого цвета немного опущены вниз.

4. Орнитогалум Арабикум. Белые цветы, расположенные на высоком цветоносе, собраны в кисть. Растения этого сорта внешне очень красивы: в центре соцветия появляется завязь зеленого цвета, которая со временем чернеет.

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Размножение, выращивание и уход

Орнитогалум — растение многолетнее, луковичное. С наступлением тепла из земли появляются дружные всходы тонких ланцетовидных листиков, и в марте — апреле птицемлечник зацветает. Цветы источают достаточно сильный, но очень приятный аромат. И, что самое главное, столь красивое растение очень легко в уходе и непривередливо к окружающим условиям.

Размножаются звездочки луковицами, которые имеют небольшую, округлую или яйцевидную форму. Высаживать можно, в зависимости от предпочтений, в открытый грунт или в цветочный горшок. Почву можно использовать любую: из сада или с дачного участка вполне подойдет. Только глинистый грунт не подойдет, он слишком тяжел для звездочек.

Для поддержания красивого цветения орнитогалум рекомендуют пересаживать с разделением каждые 4-5 лет. Процедуру проводят по окончании цветения, когда цветок полностью увядает. Луковицы выкапывают из земли, очищают, выбирают для посадки самые крупные и здоровые.

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Орнитогалум — очень неприхотливое растение. Он одинаково хорошо будет расти как на солнце, так и в тени, не боится морозов и засухи. Особый температурный режим для растения подбирать не нужно: он довольно хорошо себя чувствует при +30°С и -13°С.

Важно! Перед покупкой растения орнитогалум следует уточнить особенности ухода. Некоторые экзотические виды требуют особых условий.

Губительным для индийского лука может стать переувлажнение. Поэтому, при выращивании его в комнатных условиях, следует обязательно предусмотреть дренаж. Опрыскивать домашнего птицемлечника не желательно. Пыль с листьев рекомендуют удалять сухой или слегка влажной тряпкой.

Справиться с уходом за орнитогалумом сможет любой, даже неопытный садовод-любитель. Он станет прекрасным подарком друзьям, знакомым и близким, у которых есть дачный участок. Не доставляя особых проблем, это растение будет приятно радовать глаз красивыми нежными цветами многие годы.

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Фото превью: dver-v-letto.jimdo.com

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Темы сад орнитогалум цветы и растения
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